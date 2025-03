Filho de Virginia com bronquiolite: SUS terá vacina contra vírus causador

José Leonardo, filho da influenciadora Virginia, respira sem ajuda de aparelhos após ser internado com uma bronquiolite. O bebê está internado desde sábado (1º/3).

O que é bronquiolite?

VSR é o grande causador da bronquiolite. Dados da Secretaria de Atenção Primária à Saúde, do Ministério da Saúde, indicam que o VSR (vírus sincicial respiratório) é responsável por cerca de 80% dos casos de bronquiolite e até 60% das pneumonias nos pequenos menores de 2 anos.

Bronquiolite é uma inflamação dos bronquíolos, parte final dos brônquios. A doença precisa ser diagnosticada e tratada com atenção, para evitar que piore e se transforme em pneumonia.

Isso é ainda mais importante nos pequenos. Eles têm as vias aéreas com um calibre pequeno e ficam mais estreitas por causa da inflamação dos bronquíolos. Nesses casos, pode haver um esforço respiratório com que o corpo das crianças não está preparado para lidar. Fique de olho em alguns sinais: chiado, dificuldade para respirar ou falta de ar semelhante a asma indicam gravidade.

Sintomas similares aos de um resfriado comum e podem durar de três a 15 dias. No início, costuma ocorrer obstrução nasal, coriza e tosse. Pode haver febre ou não. Entre o terceiro e o quinto dias, ocorre um aumento na produção de secreção nas vias aéreas. Isso dificulta a entrada e a saída do ar, causando o chiado e o cansaço para respirar. É nessa fase que os sintomas se diferenciam. Em casos mais graves, o apetite diminui e a criança pode ficar prostrada, desidratada, com sonolência e baixa oxigenação do sangue.

Novidades no SUS

Dois medicamentos recém-aprovados. No dia 13/2, a Conitec (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias) do SUS recomendou a incorporação de duas novas tecnologias contra o VSR no sistema público de saúde: o anticorpo monoclonal nirsevimabe e uma vacina para gestantes. Com a aprovação, o assunto segue para a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Complexo Econômico-Industrial da Saúde, que irá publicar a decisão final no DOU (Diário Oficial da União). Ainda não há uma data para a divulgação nem para o início da distribuição nas unidades de saúde.

Estudos apresentados mostram que a vacina pode evitar 28 mil internações anuais. Combinada à aplicação do nirsevibame, a estratégia poderá proteger cerca de 2 milhões de bebês nos primeiros meses de vida, os mais vulneráveis a complicações.

Como é a vacina? Já disponível na rede privada, o imunizante que será incorporado ao SUS é o Abrysvo, da farmacêutica Pfizer. Ao ser imunizada, a mãe passa seus anticorpos ao bebê dentro do útero, de modo que ele já nasce protegido. No Brasil, a vacina —aplicada em apenas uma dose— pode ser dada entre a 24ª e a 36ª semana de gestação. Para fazer efeito, porém, a imunização deve ocorrer no mínimo duas semanas antes do parto.

Proteção contra doença grave de 85% nos primeiros 90 dias de vida do bebê. Esse índice se mantém em 74% até cinco meses e em 59% aos seis meses. Ela também reduz em cerca de 57% a necessidade de atendimento médico.

Anticorpo para os bebês. Aprovado pela Anvisa em 2023, o nirsevimabe, da farmacêutica Sanofi, acaba de chegar oficialmente ao Brasil. A expectativa é de que esteja disponível na rede privada já a partir de março.

Indicado para bebês prematuros, recém-nascidos a termo de até 12 meses e crianças de até 2 anos com comorbidades. Trata-se de uma estratégia de imunização passiva: a criança recebe diretamente os anticorpos contra o vírus, sem a necessidade de produzi-los após a infecção. No SUS, ele estará disponível para bebês prematuros ou com comorbidades.

Proteção dura entre cinco e seis meses. O nirsevimabe pode ser uma opção para crianças que tenham recebido os anticorpos da mãe ao nascer, mas que tenham fatores de risco para doença grave quando entrarem em contato com o vírus novamente.

Principais fatores de risco são prematuridade e a presença de cardiopatias. No entanto, uma alta taxa de complicações ocorre em crianças saudáveis com até 2 anos de idade.

E os idosos?

Mais velhos também correm risco de sofrer complicações se infectados pelo VSR. Para esse grupo, há duas opções de vacinas: a Abrysvo, da Pfizer, e a Arexvy, da farmacêutica GSK, aprovada pela Anvisa no fim de 2023.

Aplicados em dose única, esses imunizantes carregam proteínas do vírus que servem como alvos para o sistema imune ao produzir anticorpos, sem causar doença. Disponíveis para idosos apenas na rede privada, ambas são recomendadas a pessoas de 60 a 69 anos que tenham comorbidades e para todos a partir dos 70 anos.

*Com informações de reportagens de 30/05/2022, 18/02/2025 e 02/03/2025.