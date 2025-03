Musk não disse que Moraes tem mansões avaliadas em US$ 43 milhões nos EUA

Do UOL, no Rio

É falso que o bilionário Elon Musk tenha dito que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, é dono de três mansões nos Estados Unidos.

No X, Musk questionou um usuário se Moraes teria propriedades no país, mas não citou supostas mansões.

O que diz o post

Uma imagem com os rostos de Musk e de Moraes é compartilhada com o seguinte texto: "Urgente. Após Elon Musk fazer uma investigação sobre Moraes nos Estados Unidos onde descobriu que ele tem 3 mansões avaliadas 43 milhões de dólares, Elon Musk vai trazer mais novidade de dinheiro na conta de Moraes e ele vai ter que explicar para nação brasileira onde ele arrumou todo esse dinheiro".

Por que é falso

Sem evidência de declaração de Musk. Não foi possível encontrar nenhum registro de que o bilionário tenha dito que descobriu mansões de Moraes avaliadas em U$ 43 milhões nos Estados Unidos. Musk chegou a questionar um usuário no X se Moraes teria propriedades nos EUA como forma de especular possíveis sanções contra o ministro brasileiro (aqui e aqui).

Doesn't De Moraes own property in America? -- Elon Musk (@elonmusk) February 25, 2025

STF nega que Moraes tenha bens nos EUA. Ao UOL Confere, a assessoria de imprensa da corte disse que o ministro "não tem e nunca teve bens, dinheiro ou qualquer propriedade nos Estados Unidos".

Empresas de Trump contra Moraes. As empresas Trump Media e Rumble entraram com um processo na Justiça americana contra Moraes acusando-o de censura a políticos de direita. Em seguida, a Justiça dos EUA rejeitou o pedido de liminar contra as decisões do ministro.

Moraes determinou a suspensão da rede social Rumble no Brasil. A plataforma não cumpriu decisão de suspender a conta de Allan dos Santos e não indicou representante legal no país. O ministro determinou que o Rumble bloqueasse a conta do blogueiro, não repassasse os valores oriundos de monetização, como doações, publicidades e inscrição de apoiadores. Também ficou proibida a criação de um novo perfil, sob pena de multa diária de R$ 50 mil.

