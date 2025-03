EUA planejam demitir 80.000 trabalhadores do Departamento de Veteranos

Por Mike Stone

WASHINGTON (Reuters) - O Departamento de Assuntos de Veteranos (VA, em inglês) planeja cortar mais de 80.000 trabalhadores da agência que ajuda a administrar benefícios para veteranos do Exército dos Estados Unidos, segundo um memorando interno visto pela Reuters.

O chefe de gabinete do VA, Christopher Syrek, enviou um memorando a autoridades seniores da agência na última terça-feira, dizendo que o objetivo é que a agência volte ao patamar de pouco menos de 400.000 funcionários de 2019. Isso significa demitir cerca de 82.000 trabalhadores.

O memorando direciona os funcionários da agência a trabalharem com o Departamento de Eficiência do Governo do bilionário Elon Musk para concretizar os cortes.

Musk e sua equipe foram encarregados pelo presidente dos EUA, Donald Trump, de reduzir o tamanho e o custo da burocracia federal. Até agora, cerca de 25.000 funcionários públicos do governo norte-americano foram demitidos e outros 75.000 aceitaram um acordo de demissão, do total de 2,3 milhões de funcionários públicos civis federais.

Grupos de veteranos se manifestaram sobre cortes à agência após as recentes demissões de milhares de trabalhadores. Cerca de um quarto da força de trabalho do VA é composta por veteranos do Exército.

Richard Blumenthal, principal democrata do comitê do Senado que supervisiona assuntos relacionados aos veteranos, afirmou em comunicado que os cortes do memorando representam um "ataque total… contra a força de trabalho do VA e os veteranos que ela serve".

Blumenthal, de Connecticut, disse que os cortes de empregos aparentam ser um passo de um plano para privatizar os serviços do VA.

"É uma traição vergonhosa, e os veteranos pagarão o preço pelas indesculpáveis corrupção, incompetência e imoralidade deles", disse, em um comunicado.

Naveed Shah, diretor político da Common Defense, um grupo de veteranos, criticou as demissões planejadas.

"Donald Trump está mais uma vez provando o que sempre soubemos -- que ele não tem nada além de desprezo pelos nossos veteranos", disse.

"Muitos trabalhadores no VA são eles próprios veteranos e isso é uma traição total àqueles que serviram. Ele está destruindo o sistema que foi projetado para cuidar de nossos irmãos e irmãs em armas."

Notícias sobre o memorando de terça-feira foram publicadas em um dia no qual o governo Trump sofreu um revés temporário em suas tentativas de demitir trabalhadores da burocracia federal. Uma comissão que analisa as demissões de funcionários públicos federais ordenou que o Departamento de Agricultura restaure temporariamente milhares de trabalhadores que perderam seus empregos em meio aos cortes liderados por Trump e Musk.

(Reportagem de Mike Stone, Tim Reid e Nathan Layne)