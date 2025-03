EUA param de compartilhar inteligência com a Ucrânia - Governo Trump confirma "pausa" no compartilhamento de informações de inteligência com ucranianos que deve impactar operações militares. Decisão é anunciada um dia após EUA suspenderem nova ajuda militar a Kiev.Os Estados Unidos cortaram o compartilhamento de informações de inteligência com a Ucrânia, o que deve impactar a capacidade dos militares ucranianos de lidarem no campo de batalha com as forças invasoras russas. A medida foi confirmada nesta quarta-feira (05/03) tanto pelo diretor da Agência Central de Inteligência (CIA), John Ratcliffe, quanto pelo conselheiro de Segurança Nacional de Trump, Mike Waltz.

O anúncio da suspensão ocorre um dia após a Casa Branca confirmar que estava suspendendo também novos pacotes de ajuda militar ao país do Leste Europeu, que há três anos enfrenta uma ofensiva russa e vinha contando com recursos financeiros e militares fornecidos pelos EUA.

Nas últimas semanas, o governo Trump, que tomou posse em janeiro, tem cortado laços com o governo do presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, e abrindo canais de negociações com o Kremlin, levantando temores em Kiev e em boa parte da Europa de que Washington esteja em processo de abandonar os ucranianos face aos russos.

Embora a Casa Branca não tenha fornecido detalhes, acredita-se que mais de US$ 1 bilhão (R$ 5,9 bilhões) em armas e suprimentos de munição, alguns dos quais já estavam prontos para serem enviados à Ucrânia de países como a Polônia, foram imediatamente suspensos.

A ordem veio após uma série de reuniões na Casa Branca na segunda-feira, entre Trump e seus assessores de segurança nacional. De acordo com fontes,que falaram em condição de anonimato, a decisão deve vigorar até a Ucrânia demonstrar boa vontade com as negociações de paz com a Rússia.

As duas decisões do presidente americano ocorrem poucos dias após o bate-boca público entre Trump e Zelenski, quando o americano pressionou o ucraniano a aceitar um acordo rápido e incondicional para encerrar a guerra.

"Pausa" no compartilhamento de inteligência

Em entrevista ao canal Fox Business nesta quarta-feira, o diretor da CIA, John Ratcliffe, falou de uma "pausa" no compartilhamento de informações com os ucranianos: "Trump tinha uma dúvida real sobre se o presidente Zelenski estava comprometido com o processo de paz, e ele disse 'vamos fazer uma pausa'."

Ratcliffe também indicou que essa pausa possa ser suspensa em breve, afirmando que os EUA querem trabalhar com Kiev para alcançar a paz. "E acho que trabalharemos ombro a ombro com a Ucrânia, pois temos que repelir a agressão que está lá, colocar o mundo num lugar melhor, para que essas negociações de paz avancem."

Já o conselheiro de segurança nacional, Mike Waltz, confirmou que os EUA "deram um passo atrás" no compartilhamento de informações com a Ucrânia. Washington estaria "fazendo uma pausa e revisando todos os aspectos desse relacionamento", e os ucranianos teriam sido informados mais cedo sobre a suspensão.

jps/av (ots)