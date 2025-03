Estimativa para dólar no fim de 2025 segue em R$ 5,99 no Focus do BC; 2026 continua em R$ 6,00

A mediana das expectativas do mercado financeiro do relatório Focus do Banco Central para a cotação do dólar no fim de 2025 permaneceu em R$ 5,99. Um mês antes, estava em R$ 6,0. A estimativa intermediária para 2026 continuou em R$ 6,0 pela sétima semana consecutiva.

A projeção para o fim de 2027 caiu de R$ 5,92 para R$ 5,90. Quatro semanas antes, estava em R$ 5,93. A estimativa intermediária para o fim de 2028 cedeu de R$ 5,93 para R$ 5,90, ante R$ 6,0 um mês atrás.

A projeção anual de câmbio publicada no Focus é calculada com base na média para a taxa no mês de dezembro, e não mais no valor projetado para o último dia útil de cada ano, como era até 2020.