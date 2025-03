Encomendas à indústria dos EUA sobem em janeiro devido a aeronaves comerciais

WASHINGTON (Reuters) - Os novos pedidos de produtos manufaturados nos Estados Unidos voltaram a subir em janeiro em meio a um aumento nas reservas de aeronaves comerciais, mas a recuperação mais ampla do setor manufatureiro provavelmente será prejudicada pelas tarifas sobre importações.

As encomendas à indústria subiram 1,7% em janeiro, após um declínio revisado para cima de 0,6% em dezembro, informou o Departamento de Comércio nesta quarta-feira.

Economistas consultados pela Reuters previam que os pedidos às fábricas aumentariam 1,6%, depois de uma queda de 0,9% relatada anteriormente para dezembro.

As encomendas à indústria avançaram 3,5% na base anual em janeiro. O setor de manufatura, que responde por 10,3% da economia norte-americana, vem mostrando sinais preliminares de recuperação após ter sido prejudicado pelos aumentos da taxa de juros do Federal Reserve em 2022 e 2023.

No entanto, uma guerra comercial desencadeada pelas novas tarifas de 25% do presidente Donald Trump sobre as importações de México e Canadá, que entraram em vigor na terça-feira, junto da duplicação das taxas sobre os produtos chineses para 20%, está extinguindo a recuperação.

Os fabricantes nacionais dependem muito de matérias-primas importadas, e se espera que as tarifas aumentem os custos de produção, que são então repassados aos consumidores dos produtos finalizados.

Os pedidos de aeronaves civis aumentaram 93,9% em janeiro, depois de terem caído 28,9% em dezembro.

Os pedidos de veículos automotores e peças diminuíram 1,5%. Os pedidos de equipamentos de transporte tiveram uma recuperação de 9,9%. Excluindo equipamentos de transporte, os pedidos às fábricas aumentaram 0,2%.

O governo também informou que os pedidos de bens de capital não relacionados à defesa e excluindo aeronaves, vistos como uma medida dos planos de gastos das empresas com equipamentos, subiram 0,8% em janeiro, conforme estimado no mês passado.

As remessas de bens de capital essenciais caíram 0,3%, conforme informado anteriormente.

(Por Lucia Mutikani)