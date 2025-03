Empresas do setor de café do Brasil pedem recuperação judicial por passivo de R$2,13 bi

SÃO PAULO (Reuters) - A Atlântica Exportação e Importação, Cafebras, Montesanto Tavares Group Participações e Companhia Mineira de Investimento em Cafés afirmaram em nota na última sexta-feira que apresentaram pedido de recuperação judicial visando a reestruturação de um passivo total de R$2,13 bilhões.

Em processo distribuído à 2ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte, as empresas afirmaram que a medida decorre de uma crise econômico-financeira resultante, principalmente, do número expressivo de rolagens (prorrogação do prazo de entrega) de café e inadimplências de produtores.

Em novembro passado, as tradings Atlantica Coffee e Cafebras, do grupo Montesanto Tavares, já tinham protocolado na Justiça pedido para abertura de negociação com seus credores, diante da escalada dos preços do café, que atingiram patamares recordes recentemente.

As companhias afirmaram também que a situação foi agravada pelas recentes altas no preço do café e pela desvalorização do real em relação ao dólar.

"As recuperandas sempre prezaram pelo respeito aos compromissos assumidos e pela perseverança, empenhando-se em atuar com excelência na entrega de seus produtos e serviços. O pedido de recuperação judicial formulado está alinhado a esses valores e, sem qualquer dúvida, servirá para que as dificuldades financeiras sejam superadas", afirmou.

As companhias reiteram no comunicado o seu "compromisso" com seus colaboradores, clientes, produtores e credores.

(Por Roberto Samora)