Em discurso no Congresso, Trump acusa Brasil de praticar tarifas 'injustas'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um discurso em tom de comício no Congresso na noite de ontem enfatizando as principais bandeiras do início do seu governo, ameaçou novamente tomar o Panamá e a Groenlândia, voltou a pressionar por uma paz rápida na Guerra da Ucrânia e defendeu a imposição de tarifas, citando o Brasil como exemplo. O discurso foi feito após a bolsa americana desabar diante do risco de uma guerra comercial, mas Trump defendeu sua política de tarifas contra aliados e adversários. Segundo ele, empresas estrangeiras estão transferindo suas fábricas para os EUA como forma de fugir dessas barreiras. Além do Brasil, Trump criticou a Índia, China, México, Canadá e os europeus, e disse que medidas de reciprocidade contra governos estrangeiros vão entrar em vigor a partir de 2 de abril. Segundo o colunista do UOL Jamil Chade, o governo Lula recebeu a declaração como um sinal de que o Brasil não será poupado de medidas protecionistas. Leia mais na coluna.

Novas tarifas dos EUA entram em vigor e China e Canadá reagem. Os EUA dobraram ontem para 20% as tarifas sobre produtos chineses e impuseram tributo de 25% sobre importados do Canadá e do México. China e Canadá retaliaram no mesmo dia e o México prometeu anunciar novas medidas no próximo domingo. Chineses e canadenses começaram a aplicar novas taxas sobre alguns produtos americanos e Donald Trump ameaçou aumentar a tarifa recíproca ao Canadá, mostrando estar disposto a escalar a crise. O temor da guerra comercial fez o dólar se desvalorizar em relação às outras moedas globais e, ao fim do pregão nos EUA, o índice que compara a moeda com outras internacionais recuava 0,9%, seu nível mais baixo desde dezembro. O Brasil também vai ser atingido pelo aumento de tarifas. Veja quais produtos serão impactados.

Zelensky diz estar pronto para trabalhar 'sob liderança de Trump'. Após os Estados Unidos suspenderem, na noite de segunda-feira, a assistência à Ucrânia, o presidente Volodimir Zelensky, declarou ontem estar pronto para trabalhar sob a "forte liderança" de Donald Trump. O ucraniano também lamentou a discussão que teve com Trump na Casa Branca na semana passada. O bloqueio da ajuda dos EUA deve afetar a compra de mais de US$ 1 bilhão em armas e munições que já estão em processo de aquisição ou encomendadas. Zelensky disse que a Ucrânia "está pronta para ir à mesa de negociações o mais rápido possível para aproximar a paz duradoura", que a reunião no Salão Oval da Casa Branca "não aconteceu da maneira que deveria ser" e que "é hora de corrigir as coisas". Zelensky também afirmou que vai assinar o acordo para os EUA explorarem minerais na Ucrânia.

Rosas de Ouro vence o Carnaval de SP com enredo sobre o mundo dos jogos. O título foi confirmado no último quesito, e a vitória foi de virada sobre a Águia de Ouro, que estava no 1º lugar durante toda a apuração. Este é o 8º título da Rosas de Ouro. A escola apresentou o enredo "Rosas de Ouro em uma Grande Jogada", trazendo referências a diversos tipos de jogos, desde os tradicionais tabuleiros até os cassinos de Las Vegas. A bateria simulou os sons de máquinas de caça-níqueis, e o samba-enredo empolgou a arquibancada do início ao fim do desfile. Apesar de um pequeno atraso na entrada de um dos carros, a escola conseguiu concluir seu desfile dentro do tempo regulamentar e foi ovacionada pelo público. Saiba mais.

Conselho Técnico define datas e locais das semifinais do Paulistão. Os quatro grandes clubes do estado de São Paulo farão as semifinais do torneio nos próximos domingo e segunda-feira. Corinthians e Santos abrem a decisão às 18h30, na Neo Química Arena. Palmeiras e São Paulo jogam na segunda, às 21h35, no Allianz Parque. O São Paulo se recusou a participar da reunião, alegando que a definição de data já estava previamente tomada a pedido do Palmeiras, que articulava a mudança de data há alguns dias porque o Allianz Parque terá um show no sábado.