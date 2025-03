Disney cortará quase 6% da equipe em duas unidades, diz fonte

Por Janaki Venugopalan e Mrinmay Dey

(Reuters) - A Disney está planejando reduzir o quadro de funcionários em cerca de 6% no ABC News Group e na Disney Entertainment Networks, disse uma pessoa familiarizada com o assunto na terça-feira, enquanto a gigante do entretenimento lida com o declínio da audiência da TV.

As demissões, que afetariam menos de 200 funcionários em ambas as unidades, devem ser anunciadas já nesta quarta-feira, com a maior parte do impacto na ABC News, disse a pessoa, pedindo anonimato, pois o assunto é confidencial.

Alguns programas da ABC, incluindo "20/20" e "Nightline", estão sendo consolidados em uma unidade, disse a fonte.

A Disney também está integrando suas equipes digitais das áreas editorial e redes sociais com coleta de notícias, programas e estações próprias, disse a pessoa.

A ABC News é a casa do popular talk show de notícias "Good Morning America". O Wall Street Journal, que divulgou a notícia no início da terça-feira, disse que todas as três horas do programa de marca serão consolidadas sob uma liderança. A terceira hora do programa atualmente tem uma equipe de produção separada.

Gigantes da mídia estão reformulando suas estratégias de negócios em resposta à migração contínua do público da TV a cabo para plataformas de streaming.

A ABC News não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.

A Disney relatou um aumento de 44% no lucro ajustado por ação no trimestre de outubro a dezembro.

(Reportagem de Janaki Venugopalan e Mrinmay Dey em Bengaluru)