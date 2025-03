Diplomatas dos EUA protestam contra desmonte da USAID e cortes em auxílio externo

Por Humeyra Pamuk

WASHINGTON (Reuters) - Centenas de diplomatas do Departamento de Estado e da Agência dos EUA para Desenvolvimento Internacional (USAID, na sigla em inglês) escreveram formalmente para o secretário de Estado, Marco Rubio, protestando contra o desmantelamento da USAID, sob o argumento de que a decisão prejudica a liderança e a segurança nacional dos Estados Unidos e abre vácuos de poder para a China e a Rússia preencherem.

Em telegrama apresentado internamente no "canal de divergência" do Departamento, que permite que diplomatas mencionem preocupações com políticas de forma anônima, diplomatas afirmaram que a decisão do governo Trump em 20 de janeiro de congelar praticamente todo o auxílio externo também coloca em risco diplomatas e forças norte-americanas no exterior e as vidas de milhões de estrangeiros que dependem da assistência dos EUA.

"A decisão de congelar e encerrar contratos de auxílio externo e concessões de assistência sem nenhuma análise significativa prejudica nossas parcerias com aliados fundamentais, destrói a confiança e abre brechas para adversários expandirem sua influência", afirma o telegrama, cuja cópia foi vista pela Reuters.

Mais de 700 pessoas assinaram o texto, segundo uma autoridade norte-americana sob condição de anonimato.

Ao perseguir o que chamou de uma agenda "America First" ("EUA em primeiro lugar"), o presidente republicano decretou uma paralisação de 90 dias em todo o auxílio estrangeiro assim que retornou ao poder. A decisão interrompeu operações da USAID em todo o mundo, prejudicou a entrega de alimentos e remédios que poderiam salvar vidas e deixou esforços globais de alívio humanitário em meio ao caos.

O presidente encarregou o bilionário e seu conselheiro Elon Musk de desmantelar a USAID, em uma operação sem precedentes para diminuir o que eles consideram gastos desnecessários e abuso de fundos no governo federal.

"Assistência estrangeira não é caridade. É uma ferramenta estratégia que estabiliza regiões, impede conflitos e avança os interesses dos EUA", afirmou a carta.

O Departamento de Estado não respondeu a pedido de comentário em um primeiro momento.

(Reportagem de Humeyra Pamuk)