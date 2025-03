Decisão de Trump sobre o Canadá e México é esperada para a tarde, diz secretário de Comércio

O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, disse em entrevista para a Bloomberg TV nesta quarta-feira, 5, que a decisão do presidente norte-americano, Donald Trump, sobre Canadá e o México é esperada para esta tarde. Na terça-feira, as tarifas de 25% dos EUA sobre importações dos países vizinhos norte-americanos entrou em vigor.

Na ocasião, o representante disse que as tarifas recíprocas, que serão implementadas no dia 2 de abril, são um "plano de justiça" e que algumas serão aplicadas de imediato, enquanto outras podem demorar mais tempo para serem aplicadas. "Podemos falar sobre um amplo modelo de negociação no dia 2 de abril", afirmou.

Enquanto a entrevista acontecia, o relatório ADP dos EUA sobre criação de empregos foi divulgado.

Lutnick defendeu que o dado abaixo do esperado não tinha relação com a administração de Trump e que o número era reflexo da administração do antecessor democrata, Joe Biden. "Biden deixou para Trump uma economia ruim que ele está tentando arrumar", disse.