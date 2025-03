Jogador do Red Bull: como é feito processo para confirmar morte encefálica

Pedro Severino, 19, jogador do Red Bull Bragantino, está em estado gravíssimo após sofrer um acidente de carro. O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, onde o atleta está internado, informou que abriu procedimento para confirmar morte encefálica.

O que é morte encefálica?

Popularmente conhecida como morte cerebral, acontece quando há ausência de todas as funções cerebrais. É completamente irreversível e, para ser atestada, existem protocolos médicos e jurídicos que devem ser seguidos, antes mesmo de o processo de doação de órgãos, caso a família autorize, tenha início.

Ela é resultado de uma descompensação dos mecanismos que regulam a pressão intracraniana e o fluxo sanguíneo cerebral. Por exemplo, o trauma provocado por uma pancada forte na cabeça faz aumentar a pressão intracraniana. Com isso, quando o coração tenta bombear o sangue para dentro da cabeça, ele não consegue porque a pressão do crânio está maior. Com o bloqueio da entrada de sangue, o cérebro perde as suas funções, resultando no fim da atividade cerebral. A ausência de fluxo cerebral é a morte encefálica.

Outros órgãos podem continuar funcionando. Como não há atividade cerebral, o coração está batendo e o corpo respirando com a ajuda de aparelhos, e esta é uma situação que só será mantida artificialmente.

Como é o processo para confirmação

É feito por etapas. O procedimento só começa quando o paciente está em coma não perceptivo (que não responde a estímulos), tem ausência de reatividade acima da medula espinhal e apneia persistente (incapacidade de coordenar movimentos respiratórios).

De acordo com resolução do Conselho Federal de Medicina, a pessoa também deve apresentar todos os seguintes pré-requisitos: presença de lesão encefálica de causa conhecida e irreversível; ausência de fatores tratáveis que confundiriam o diagnóstico; tratamento e observação no hospital pelo período mínimo de seis horas; temperatura corporal superior a 35ºC; e saturação arterial de acordo com critérios estabelecidos pela resolução.

Legislação brasileira estabelece que o protocolo tem que ser feito por dois médicos, com um intervalo mínimo de uma hora. Eles avaliam, por meio do exame físico, as funções cerebrais. Além dos exames clínicos que testam reflexos do tronco encefálico, como reação das pupilas, que devem ser realizados por esses dois médicos diferentes, com um intervalo mínimo de uma hora entre o primeiro e o segundo, o paciente deve ser submetido a um teste de apneia, para confirmar a sua incapacidade de manter a respiração de maneira independente.

Outro exame é necessários dentro do protocolo. O paciente ainda passa por uma avaliação complementar que assegure a ausência de atividade cerebral cortical, ausência do metabolismo ou ausência de fluxo sanguíneo cerebral, como a angiografia cerebral, o eletroencefalograma, o doppler transcraniano ou a cintilografia.

Família pode ter médico de confiança acompanhando o processo. A legislação brasileira que regulamenta a doação de órgãos garante à família o direito de contar com a presença de um médico de confiança para acompanhar o diagnóstico.

*Com informações de reportagens de novembro de 2019 e agosto de 2024.