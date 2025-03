Comissão de frente será 1º quesito de desempate no carnaval do Rio

A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) sorteou na tarde desta Quarta-feira de Cinzas (5) a ordem de leitura das notas dadas pelos jurados nos nove quesitos de avaliação que vão decidir a escola de samba campeã do Grupo Especial, a elite do carnaval carioca.

O primeiro quesito a ter as notas conhecidas é o enredo. O último será comissão de frente. A ordem do sorteio significa também que comissão de frente será o primeiro quesito de desempate.

1º enredo

2º mestre-sala e porta-bandeira

3º bateria

4º harmonia

5º alegoria e adereços

6º evolução

7º fantasia

8º samba-enredo

9º comissão de frente (quesito desempate)

Apuração

Ao todo, 36 jurados deram notas às escolas, sendo quatro para cada um dos nove quesitos. As notas vão de 9 a 10, incluindo decimais.

Todas as notas serão lidas, mas apenas serão consideradas três por quesito. A menor de cada escola no quesito será desconsiderada. Se a escola tirar apenas 10 no quesito em questão, uma nota máxima será descartada.

Pelo regulamento, só serão admitidos empates, entre duas ou mais agremiações, quando ocorrer na primeira colocação e, mesmo assim, se as escolas tiverem soma de pontos iguais em cada um dos nove quesitos.

Se o empate persistir após o quesito comissão de frente, a ordem segue de forma decrescente, isto é, indo para samba-enredo e, se necessário, chegar até o enredo.

Os julgadores foram escolhidos por um sorteio no dia 6 de fevereiro. Eles acompanharam os desfiles em quatro cabines de observação distribuídas no Sambódromo. Cada módulo conta com nove avaliadores, um para cada quesito.

A apuração começará às 16h desta quarta-feira, na Cidade do Samba, espaço na região central do Rio de Janeiro que concentra os barracões das escolas e onde acontecem os shows. O público pode acompanhar gratuitamente.

Três noites

Nas três noites de desfiles, 12 escolas se apresentaram.

De domingo (2) para segunda-feira (3) atravessaram o Sambódromo da Avenida Marquês de Sapucaí a Unidos de Padre Miguel, Imperatriz Leopoldinense, Unidos do Viradouro e Mangueira.

Na segunda noite de desfiles foi a vez da Unidos da Tijuca, Beija-Flor de Nilópolis, Acadêmicos do Salgueiro e Unidos de Vila Isabel.

A última noite de espetáculo, que começou na terça-feira (4), reuniu na Passarela do Samba a Mocidade Independente de Padre Miguel, Paraíso do Tuiuti, Acadêmicos do Grande Rio e Portela.

Pelo regulamento, as agremiações precisam percorrer a Sapucaí dentro do intervalo de 70 minutos a 80 minutos, sob pena de perder pontos caso não cumpram o tempo determinado. Nenhuma escola descumpriu a regra.

Desfile das Campeãs

As seis escolas de samba mais bem colocadas voltam para a noite de celebração do Desfile das Campeãs, no próximo sábado (8), a partir das 20h.

A escola que ficar na 12º posição será rebaixada para a Série Ouro, o grupo de acesso. Já a campeã da Série Ouro estará na elite do carnaval carioca em 2026.

Diferentemente dos últimos anos, a apuração do grupo de acesso, que costumava ser também na Quarta-feira de Cinzas, será somente na quinta-feira (6), às 17h.

Confira a lista com os jurados:

Evolução

Gerson Martins

Lucila de Beaurepaire

Mateus Dutra

Verônica Torres

Bateria

Ary Jayme Cohen

Geiza Carvalho*

Philipe Galdino

Rafael Barros Castro

Harmonia

Bruno Marques

Rodrigo Lima

Jardel Maia Rodrigues

Júlia Félix

Comissão de frente

Rafaela Riveiro Ribeiro

Raffael Araújo

Raphael David Filho

Paola Novaes

Fantasias

Paulo Paradela

Betto Gomes*

Sérgio Henrique Silva

Wagner Louza

Samba-enredo

Alfredo Del-Penho

Ana Paula Fernandes*

Alessandro Ventura

Igor Fagundes*

Enredo

Arthur Nunes Gomes

Johny Soares

Monica Mançur*

Marcelo Rodrigues

Alegorias e adereços

Madson Oliveira

Fernando Lima

Soter Bentes

Walber Ângelo de Freitas

Mestre-sala e porta-bandeira

Mônica Barbosa

Eduardo Torres*

Fernando Bersot

Henna Melo*

* Novos jurados