Com gol de Raphinha, Barça vence Benfica (1-0) e abre vantagem nas oitavas da Champions

O Barcelona abriu uma ligeira vantagem no confronto de oitavas de final da Liga dos Campeões com o Benfica ao vencer o jogo de ida por 1 a 0 nesta quarta-feira (5), em Lisboa.

O gol do atacante brasileiro Raphinha (61') no segundo tempo deu a vitória ao time catalão, que ficou com um jogador a menos desde os 22 minutos de jogo, após a expulsão com cartão vermelho direto do zagueiro Pau Cubarsí por uma entrada dura sobre Vangelis Pavlidis.

O Barça começou o jogo adormecido e o Benfica quase abriu o placar no primeiro minuto. Pavilidis ganhou disputa no alto e a bola sobrou para Kerem Akturkoglu chutar cruzado, mas o goleiro Wojciech Szczesny desviou para escanteio.

Conforme o tempo passava, o time espanhol foi entrando no jogo até que, aos 14 minutos, teve sua melhor oportunidade no primeiro tempo. Robert Lewandowski finalizou da marca do pênalti depois de receber um passe rasteiro de Raphinha, mas Anatoli Trubin defendeu e depois salvou a tentativa de Lamine Yamal no rebote.

No entanto, a expulsão de Cubarsí forçou o técnico Hansi Flick a trocar o meia-atacante Dani Olmo pelo zagueiro Ronald Araújo para reforçar o sistema defensivo e tentar segurar o resultado para levar o confronto aberto para o jogo de volta, na semana que vem, na Espanha.

A equipe lisboeta insistiu até o intervalo, mas esbarrou num confiante Szczesny, enquanto Yamal tentava bolas longas pela ponta esquerda na direção de Raphinha para tentar surpreender.

- Raphina marca -

No segundo tempo, o Benfica começou com mais intensidade, mas uma falha na saída de bola deu origem ao gol da vitória do Barcelona.

Raphinha aproveitou um passe errado do zagueiro português António Silva e bateu de esquerda de fora da área no canto de Trubin. Foi o nono gol do atacante brasileiro em nove jogos nesta Champions.

"É impossível não ficar cansado depois de um jogo como este. Após a expulsão, os planos mudam. Soubemos manter o foco no jogo sabendo que teríamos que sofrer", disse Raphinha ao canal Movistar+. "Sabíamos que podíamos ter uma ou duas oportunidades e precisávamos marcar", continuou.

O jogo de Szczesny foi digno de enquadramento pelas suas inúmeras defesas. O polonês defendeu um chute de Akturkoglu dentro da área após um cruzamento rasteiro aos 77 minutos e um chute frontal de Renato Sanches com muita força nos acréscimos (90'+3).

"Estamos muito felizes, mas o trabalho não acabou. Entendemos o que tínhamos que fazer após a expulsão. Tivemos que jogar de forma compacta na defesa, limitando os contra-ataques. Mostramos que podemos vencer jogos mostrando o outro lado desta equipe. Meu melhor jogo ainda está por vir", disse Szczesny ao mesmo canal.

Pedri também deu entrevista após o jogo, dizendo que o time fez o que deveria após a expulsão de Cubarsí. "Sabíamos o que tínhamos que fazer; no final tudo estava me afetando, mas quando você precisa ajudar você tem que correr o máximo que puder. Satisfeito por como o jogo terminou, mas é metade do trabalho. Agora temos que vencer em casa", disse o meio-campista espanhol.

