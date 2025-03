Ciclone "raro" passará na costa leste da Austrália e moradores são orientados a sair

Por Renju Jose

SYDNEY (Reuters) - A Austrália se preparava para um raro ciclone tropical na costa leste que está se aproximando de Brisbane, a terceira cidade mais populosa do país, e as autoridades pediram que os moradores dos subúrbios propensos a inundações saíssem logo.

Na quarta-feira, os alertas de tempestade se estenderam por mais de 500 quilômetros ao longo da costa dos Estados de Queensland e New South Wales, afetando milhões de pessoas.

Rajadas de vento destrutivas de até 155 km/h poderão se desenvolver a partir da tarde de quinta-feira e o ciclone tropical Alfred deverá aterrissar como uma tempestade de categoria dois no início da manhã de sexta-feira perto de Brisbane, capital de Queensland.

A precipitação total do evento pode chegar a 800 mm em algumas regiões, mais do que o total médio de março, e pode causar inundações repentinas com risco de morte, informou o centro de meteorologia.

"Esse é um evento muito raro para o sudeste de Queensland... faz muitas décadas que essa parte do Estado não passa por (um ciclone)", disse o primeiro-ministro de Queensland, David Crisafulli, aos repórteres.

Ele pediu aos residentes que obedecessem às ordens de retirada.

"Se você estiver em uma zona de maré de tempestade ou em uma área onde você sabe que há inundações fluviais, você realmente precisa considerar e pensar sobre seu plano de retirada agora", afirmou Crisafulli.

O primeiro-ministro Anthony Albanese disse que helicópteros de transporte pesado foram enviados e se ofereceu para "disponibilizar todos os recursos necessários" para os governos estaduais.

Muitos moradores deixaram suas casas enquanto as autoridades correm para abrir centros de retirada. Os sacos de areia estão escassos e as prateleiras dos supermercados foram esvaziadas à medida que as pessoas estocam itens essenciais.