China trabalhará para promover firmemente a "reunificação" com Taiwan, diz premiê

Por James Pomfret e Yimou Lee

(Reuters) - O primeiro-ministro chinês, Li Qiang, disse na quarta-feira que a China "avançará firmemente" na busca pela "reunificação" com Taiwan, ao mesmo tempo em que se opõe à interferência externa, e se esforçará para trabalhar com os taiwaneses comuns para realizar o rejuvenescimento da nação chinesa.

A China reivindica Taiwan, governada democraticamente, como seu próprio território, apesar da objeção do governo de Taipé, e aumentou sua pressão militar contra a ilha nos últimos anos, incluindo a realização de várias rodadas de grandes jogos de guerra.

"Avançaremos firmemente na causa da reunificação da China e trabalharemos com nossos compatriotas chineses em Taiwan para concretizar a gloriosa causa do rejuvenescimento da nação chinesa", escreveu Li em seu relatório anual de trabalho ao Parlamento chinês.

Em seu relatório de trabalho do ano passado, Li reiterou o pedido de "reunificação" com Taiwan, mas enfatizou que deseja "ser firme" ao fazê-lo e abandonou a descrição "pacífica", que havia sido usada em relatórios anteriores.

Pequim tem insistido constantemente na reunificação com Taiwan e, mais uma vez, disse que se "oporia resolutamente" às atividades separatistas que pressionam pela independência de Taiwan. Mas seu apelo para trabalhar com "compatriotas chineses em Taiwan" para ajudar a rejuvenescer a nação chinesa não foi mencionado no relatório de trabalho do ano passado.

O presidente de Taiwan, Lai Ching-te, afirma que somente o povo de Taiwan pode decidir seu futuro. Ele ofereceu várias vezes conversações com a China, que rejeitou, dizendo que ele é um "separatista".

A China nunca renunciou ao uso da força para colocar Taiwan sob seu controle.

Em meio às tensões geopolíticas entre a China e os EUA e à medida que o presidente Donald Trump aumenta a pressão sobre Pequim, inclusive por meio de tarifas, a China disse que se opõe à "interferência externa" na questão de Taiwan. A China afirma estar comprometida com uma política externa de paz para "se opor ao hegemonismo e à política de poder, se opor ao unilateralismo e ao protecionismo em todas as formas".

O Conselho de Assuntos Continentais de Taiwan, responsável pela formulação de políticas para a China, não estava imediatamente disponível para comentar.