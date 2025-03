China suspende importação de soja de 3 empresas dos EUA

São Paulo, 5 - A Administração-Geral de Aduanas da China (GACC) suspendeu, na terça-feira, 4, a importação de soja de três empresas dos Estados Unidos, conforme nota do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA). A suspensão ocorreu em virtude de detecções recentes de esporão-do-centeio (ergot) e agentes de revestimento de sementes nas remessas de oleaginosa norte-americanas. As empresas afetadas foram CHS Inc., Louis Dreyfus Grains Merchandising e EGT LLC. Segundo nota do GACC, a medida pretende"proteger a saúde dos consumidores chineses e garantir a segurança dos alimentos importados". Ainda na terça, a China introduziu novas tarifas retaliatórias sobre certos produtos agrícolas dos EUA. De acordo com o USDA, essas tarifas se aplicarão a 740 itens, com taxas adicionais de 10% e 15%. A soja está sujeita à tarifa de 10%. A medida ocorre em resposta à decisão dos Estados Unidos de impor uma tarifa de 10% sobre todas as exportações chinesas, com efeito a partir de 4 de março.