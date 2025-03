China diz que aumentará apoio para IA, ciência e inovação tecnológica

PEQUIM/XANGAI (Reuters) - A China disse nesta quarta-feira que aumentará o apoio à aplicação de modelos de inteligência artificial (IA) e ao desenvolvimento de investimentos em capital de risco, em uma tentativa de promover mais avanços tecnológicos e se tornar mais autossuficiente.

Os planos foram incluídos em um documento do governo preparado para a reunião anual do Congresso Nacional do Povo, o Parlamento da China.

O país quer fomentar os "setores do futuro", incluindo a biofabricação, a tecnologia quântica, a IA incorporada e a tecnologia 6G, segundo o documento.

Para isso, a China planeja explorar novos modelos para laboratórios nacionais, bem como dar forte apoio e "responsabilidades importantes" a jovens cientistas e engenheiros.

O governo chinês apoiará a aplicação de modelos de IA em larga escala e o desenvolvimento de terminais inteligentes de próxima geração e terminais de fabricação inteligentes, acrescentou.

Essa foi a primeira vez que os modelos de IA foram mencionados no relatório de trabalho e ocorre após o recente impacto global causado pela startup chinesa de IA DeepSeek.

"A China se esforçará para criar um ambiente propício à inovação que incentive a exploração e tolere o fracasso", disse o relatório.

