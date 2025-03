China anuncia plano de grandes projetos de energia renovável para combater mudanças climáticas

PEQUIM (Reuters) - A China disse nesta quarta-feira que desenvolverá um pacote de grandes projetos de energia para combater as mudanças climáticas, enquanto se esforça para levar suas emissões de dióxido de carbono a um pico antes de 2030 e neutralizá-las até 2060.

O país, que é o maior produtor mundial de gases de efeito estufa, disse que desenvolverá novos parques eólicos offshore e acelerará a construção de "novas bases de energia" em vastas áreas desérticas, informou a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC), o planejador econômico do país, em um relatório oficial publicado na quarta-feira.

"A China trabalhará de forma ativa e prudente para atingir o pico das emissões de carbono e alcançar a neutralidade de carbono", diz o relatório.

Entre os projetos propostos citados no relatório da agência de planejamento estatal estava uma polêmica usina hidrelétrica no rio Yarlung Tsangpo, no Tibete, que levantou preocupações na Índia sobre seu possível impacto nos fluxos de água a jusante.

A agência também afirmou que desenvolveria uma rota direta de transmissão de energia conectando o Tibete a Hong Kong, Macau e Guangdong, no sudeste do país.

No entanto, o carvão continuará a ser um combustível importante, com o relatório da NDRC dizendo que o país continuará a aumentar a produção e o fornecimento de carvão este ano, mesmo planejando testes de tecnologia de baixo carbono em suas usinas elétricas a carvão e promovendo iniciativas destinadas a substituir os combustíveis fósseis por energias renováveis.

A China tem se esforçado para encontrar um equilíbrio entre a promoção do crescimento econômico e o cumprimento de suas metas ambientais.

A NDRC disse que a redução de 3,4% na quantidade de emissões de carbono por unidade de crescimento econômico no ano passado "ficou aquém das expectativas", culpando o rápido crescimento do consumo de energia e as condições climáticas extremas.

A China não deverá cumprir sua meta de cinco anos de reduzir a intensidade de carbono em 18% até o final deste ano, e ainda não anunciou uma meta anual para 2025.

(Reportagem de Amy Lv, Lewis Jackson e Colleen Howe em Pequim; reportagem adicional de David Stanway em Cingapura)

((Tradução Redação São Paulo))

REUTERS LF