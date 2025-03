Chá da fada azul? Bebida existe e ciência investiga benefícios à saúde

Originária do sul da Ásia, a bebida conhecida no Brasil como chá da fada azul oferece diversos benefícios para a saúde. Preparado a partir da planta Clitoria ternatea, que também é chamada de "erva borboleta" ou "pérola azul", o chá ganha esse nome porque tem uma cor vibrante, apesar do sabor quase neutro.

A Clitoria ternatea é uma planta trepadeira pertencente à família Fabaceae, bastante apreciada por suas propriedades medicinais. Além de ser um poderoso antioxidante, ela é rica em antocianinas, compostos que ajudam a combater inflamações e melhorar a circulação sanguínea.

Estudos feitos em animais já mostraram que o chá da fada azul pode ser útil no controle de condições como diabetes, colesterol elevado e até mesmo no alívio do estresse, promovendo o bem-estar geral. Mas mais pesquisas são necessárias para mostrar esses benefícios em humanos.

Benefícios estudados

Uma pesquisa publicada em 2024 no periódico Heliyon concluiu que a bebida é praticamente isenta de calorias e rica em antioxidantes, substâncias capazes de eliminar radicais livres, que em excesso podem contribuir para o desenvolvimento de doenças.

O estudo, feito com ratos, indica que o chá azul contribui para a redução de picos de açúcar no sangue e auxilia na melhora da pressão arterial, promovendo um fluxo sanguíneo mais saudável. Além disso, ele possui propriedades que ajudam na coagulação do sangue, o que diminuiria os riscos de infarto ou AVC (acidente vascular cerebral).

Livre de cafeína e com um sabor bem suave, o chá azul é ideal para ser combinado com outras bebidas. Nos dias mais quentes, como os que temos experimentado, ele pode ser apreciado gelado. Consumido puro, uma xícara ao dia é o suficiente.

Chá não faz milagre

Apesar de seus benefícios em estudo, o chá, sozinho, não faz milagres. Aliás, nenhuma bebida ou alimento faz. O ideal é ter uma alimentação equilibrada e saudável e prezar pela prática regular de exercícios, ou seja, pelo menos três vezes por semana.

Alterações nos hábitos alimentares podem ajudar a controlar a glicemia e o colesterol, evitar complicações e melhorar a qualidade de vida.

O consumo de carboidratos simples, como açúcar e farináceos refinados (pães, arroz branco, massas, doces e bebidas açucaradas), por exemplo, deve ser evitado, pois aumentam rapidamente a glicose no sangue. Algumas frutas com alto índice glicêmico, como melancia e tâmara, também, enquanto outras com índice médio, como abacaxi e mamão, devem ser consumidas com moderação. Sucos coados aceleram a absorção de frutose, sendo melhor consumir frutas inteiras.

O álcool deve ser cortado, pois pode causar variações nos níveis de glicose e interagir com medicamentos para diabetes, piorando o controle glicêmico. Além disso, embutidos e refeições gordurosas, como frituras e carnes vermelhas, também elevam o colesterol e a glicemia devido à digestão mais lenta da gordura saturada.

Invista na ingestão de fibras, pois ajudam a retardar a absorção de açúcares e gorduras no intestino. Elas reduzem os níveis de colesterol LDL (considerado ruim) no sangue e melhoram a regulação da glicose. Além disso, promovem saciedade, ajudando a regular o peso, fator importante para o controle dessas condições.

Pessoas com hiperglicemia e colesterol alto devem fazer acompanhamento médico regular e buscar um nutricionista para receber orientações sobre a dieta adequada.

*Com informações de reportagens publicadas em 30/06/2023 e 23/02/2023