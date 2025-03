A Casa Branca acusou os democratas, nesta quarta-feira (5), de serem o "partido da insanidade e do ódio", após terem protestado contra o discurso do presidente Donald Trump no Congresso.

"Os democratas mostraram que são o partido da insanidade e do ódio, o partido que quer colocar os Estados Unidos em último lugar", declarou a porta-voz Karoline Leavitt à imprensa.

