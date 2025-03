Caso Vitória: Prefeitura de Cajamar (SP) decreta luto por assassinato

A Prefeitura de Cajamar, na região metropolitana de São Paulo, decretou luto oficial de três dias no município em razão do assassinato de Vitória Regina de Souza, de 17 anos. A adolescente estava desaparecida havia sete dias.O corpo dela foi encontrado hoje com sinais de violência.

O que aconteceu

Prefeitura prestou solidariedade à família pela morte da adolescente. "Esta é uma perda irreparável que causa imensa dor à sua família, amigos e a toda a comunidade cajamarense", disse o texto, acrescentando que o luto oficial é "em memória de Vitória e em solidariedade a seus entes queridos".

A gestão municipal reforçou que mobilizou todos os esforços para encontrar o corpo de Vitória. Eles também comunicaram que ficaram em contato com a família da jovem e disponibilizaram suporte, acompanhando de perto as buscas pela adolescente.

A Prefeitura de Cajamar seguirá à disposição para prestar toda a assistência necessária e reafirma seu compromisso em acompanhar de perto as investigações para que a justiça seja feita. Agradecemos a todos que auxiliaram nas buscas e demonstraram apoio. Que Vitória seja sempre lembrada com carinho e que sua família encontre forças para enfrentar essa dor irreparável.

Prefeitura, em nota

Prefeito disse que jovem tinha "um coração enorme" e o chamava de irmãozinho. Kauãn Berto (PSD) escreveu ainda ter feito o possível para trazer a adolescente de volta, mas agora, após o corpo ser achado, lutará "em defesa das mulheres e ao lado da polícia para encontrar os culpados por essa atrocidade".

Não podemos admitir que bandidos continuem a cometer crimes como este. Em pleno mês de março, mês da mulher, não podemos fechar os olhos para a violência e a impunidade. Vitória, você jamais será esquecida. A luta por justiça é nossa, e você sempre será lembrada com amor e saudade.

Kauãn Berto, prefeito

Relembre o caso

O corpo da adolescente foi encontrado na tarde de hoje em uma área de mata em Cajamar. Segundo a polícia, a vítima foi encontrada degolada, com marcas no corpo e o cabelo raspado. O corpo foi identificado pelas tatuagens, segundo relato do delegado da seccional da região, Aldo Galiano, ao Brasil Urgente (TV Bandeirantes). A Polícia Civil aguarda os resultados da perícia, segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública).

Ninguém foi preso até o momento. O caso segue em investigação pela Delegacia de Cajamar.

A família reconheceu o corpo de Vitória por foto e no local, ainda segundo Galiano. "Infelizmente, uma morte cruel. Ela foi torturada. O que demonstra um crime de vingança. Essa é a principal pista que a gente tem no momento para investigar esse crime", disse o delegado.

Advogado da família disse que a polícia tem três suspeitos de envolvimento com o crime, mas não forneceu detalhes. À imprensa, Fábio Costa relatou acreditar que não haverá surpresa sobre o autor ou autores do crime ao final das investigações e crê que o crime ocorreu de forma passional (sob forte emoção) ou vingança.

Filmagem de câmera de segurança mostra jovem caminhando até ponto de ônibus em Cajamar (SP) Imagem: Reprodução/RecordTV

Vitória saiu do trabalho no restaurante de um shopping e pegou um ônibus para sua casa, mas não chegou na residência. Durante o trajeto, a adolescente relatou sentir medo por estar sendo seguida.

Imagens mostram quando a jovem sai do trabalho e caminha em direção a um ponto de ônibus na noite de quarta-feira (26). Em mensagens de WhatsApp trocadas com uma amiga, ela conta que há dois rapazes no local e diz que está com medo. A amiga recomenda que faça fotos deles, mas ela manifesta receio de ser vista tirando a foto.

Em seguida, ela pega o ônibus e informa que um deles também subiu no coletivo. A amiga pergunta se ele a está seguindo e ela responde: "Espero que não". Logo depois ela informa que desembarcou e ele continuou no ônibus, manifestando seu alívio. Testemunhas relataram à polícia terem visto um carro com quatro homens seguindo a jovem, depois que ela desceu do ônibus e caminhava em direção à sua casa.

A adolescente foi vista pela última vez no bairro Ponunduva, onde mora a família. Ela vestia uma camiseta cinza, calça legging preta, tênis branco e carregava uma sacola pink.

O pai da jovem disse aos policiais que sempre buscava a filha no ponto de ônibus. Mas naquele dia, afirmou, seu carro estava em uma oficina mecânica e ela faria o percurso a pé. Durante as buscas, um corpo chegou a ser encontrado, mas não era o da adolescente.

As buscas pela jovem mobilizaram mais de cem agentes e contaram com auxílio de drones. A área de buscas foi estendida para os bairros vizinhos, com o emprego de cães farejadores treinados no canil da Guarda Municipal de Cajamar.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 —Central de Atendimento à Mulher— e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.

(Com Estadão Conteúdo)