'Aroma maravilhoso e cremoso': café em grãos Orfeu está com 10% de desconto

Com a subida de preço do café devido a problemas nas colheitas, o momento é de aproveitar as promoções para aliviar o bolso. O Guia de Compras UOL encontrou uma oferta que pode interessar aos fãs da bebida: o café clássico de torra média, da Orfeu.

O café em grãos pode ser adquirido com 10% de desconto na Amazon, na modalidade de compra por recorrência —que pode ser cancelada a qualquer momento. A seguir, detalhamos especificamente as características da versão em grãos, o qual registrou mais de mil compras só no mês passado.

O que a marca diz sobre esse café em grãos?

A versão em grãos é diferente daquela que já vem moída, ou seja, o café precisará ser moído em máquinas automáticas ou moedores para ser consumido

Torra média

Disponível em uma embalagem de 250 g; também é vendido em pacote 1 kg

Café especial 100% arábica

Sabor com notas florais, frutadas e de caramelo

Acidez equilibrada e alta doçura

Corpo suave, aromas complexos, além de um final persistente e agradável

Origem: fazendas Sertãozinho sul de Minas e Mogiana

Apresenta intensidade equivalente a 6

Tem selos de qualidade como ISO 9001 e Associação de Café Especial do Brasil (SCA)

O que diz quem o comprou?

Quem comprou o produto elogia principalmente o sabor e a qualidade dos grãos para preparo da bebida.



Aroma maravilhoso e cremoso. O sabor é espetacular. Café de excelente qualidade. Grão suave e sem amargor na boca. Exatamente por isso, já comprei diversas vezes. Moisés Cássio de Barros

Grãos frescos. Torra média, com grãos íntegros e excelentes para o dia a dia. Alexander Hilata

Eu já conhecia a versão em pó e a versão em cápsula desse café, mas foi a primeira vez que comprei ele em grãos para moer. É maravilhoso também. Recomendo muito para os amantes de café, pois não fica nenhum amargor ou acidez no paladar. Maria Anne Bollman

Pontos de atenção

Os principais pontos de atenção indicados por consumidores são a torrefação antiga e o amargor.

O café chegou muitos meses depois da torrefação. Isso diminui muito a qualidade do produto. Kleiton Pena



Bem abaixo da concorrência e com um certo grau de amargor. Magno

Sei que é não é fácil manter um padrão de torra recente com um custo baixo, mas cinco meses de torra extrapola as condições. No geral, o café é sim excelente, porém a empresa que fornece o café tem que se atentar a entregar com no máximo 30 dias de torra. Marisa

Versão moída

O produto também é vendido na versão torrado e moído, que também é bastante vendido, com mais de 3.000 compras só no mês passado. Essa é uma alternativa mais prática para quem não tem moedor em casa, já que é necessário apenas coar para consumir.

