Brasil e Portugal assinam memorando de entendimento ligado a setor de vinho

São Paulo, 5 - Os ministros da Agricultura do Brasil e de Portugal assinaram nesta quarta-feira, 5, memorando de entendimento para a promoção e cooperação do vinho e produtos vitivinícolas, disse a pasta brasileira, em nota. A assinatura ocorreu no âmbito da Cimeira Brasil-Portugal, ocasião na qual se assinaram 19 acordos bilaterais no total, entre eles o ligado ao setor de uvas e vinhos.O memorando, assinado pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e pelo ministro da Agricultura e Pescas de Portugal, José Manuel Fernandes, "visa estreitar a cooperação institucional e técnica entre os ministérios", diz a nota. A cooperação visa também "incentivar e facilitar o comércio de vinhos e produtos vitivinícolas, promovendo a discussão sobre simplificação de procedimentos que regulam a produção e o mercado, o controle de qualidade, a certificação e a rotulagem desses produtos".O acordo prevê também que os ministérios estimulem o intercâmbio de informações, legislações e experiências entre os serviços e organismos públicos e/ou privados responsáveis pelos setores da produção, análise, certificação, rotulagem, embalagem e fiscalização dos produtos. Também está prevista a promoção de missões para visitas e ações de formação em Portugal, incluindo a possibilidade de realização de estágios em laboratórios públicos ou privados.