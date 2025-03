Bolsas da Europa operam em forte alta, com liderança do DAX, de olho em tarifas e reforma alemã

Por Sergio Caldas

São Paulo, 05/03/2025 - As bolsas europeias operam em alta expressiva desde o começo do pregão desta quarta-feira, com ganhos liderados pelo índice alemão DAX, em meio a um possível alívio em tarifas dos EUA ao Canadá e ao México e com investidores também atentos a uma eventual reforma nas regras de aumento de dívida da Alemanha, que permitiria maiores gastos com defesa.

Por volta das 7h20 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 1,57%, a 559,70 pontos. Apenas o subíndice europeu de defesa exibia robusto ganho de mais de 3%.

Ontem, os mercados acionários europeus sofreram fortes perdas após o presidente dos EUA, Donald Trump, oficialmente impor tarifas de 25% a produtos do Canadá e do México e tarifação adicional de 10% a bens chineses. O humor melhorou desde então, no entanto, após o secretário de comércio dos EUA, Howard Lutnick, sugerir "algum alívio" nas tarifas contra Canadá e México.

O apetite por risco também vem após a aliança conservadora da Alemanha, que venceu a eleição parlamentar do mês passado, anunciar que irá buscar afrouxar as regras de endividamento, de forma a permitir que a maior economia da Europa amplie gastos com defesa. A notícia impulsionou não apenas ações alemãs, como também o juro do Bund, como é conhecido o título soberano do país.

Do noticiário macroeconômico, o PMI de serviços da zona do euro caiu para 50,6 em fevereiro, segundo pesquisa final, enquanto a inflação ao produtor (PPI) do bloco mostrou forte aceleração em janeiro.

Às 7h33 (de Brasília), a Bolsa de Frankfurt saltava 3,47%, a de Londres subia 0,59% e a de Paris avançava 2,19%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham altas de 2,27%, 2,12% e 1,32%, respectivamente.

