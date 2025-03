Beija-Flor é campeã do Carnaval do Rio com homenagem a diretor

A Beija-Flor se sagrou campeã do Carnaval do Rio de Janeiro nesta quarta-feira (5), após um desfile em homenagem a Laíla, um de seus integrantes mais emblemáticos.

Na apresentação de segunda-feira, segundo dia de desfiles no Sambódromo, a escola vencedora exaltou o talento e a trajetória de Luiz Fernando Ribeiro do Carmo, o Laíla, renomado diretor de Carnaval que morreu em 2021, aos 78 anos, em decorrência de covid.

Uma brilhante escultura monumental de Laíla liderou o desfile da Beija-Flor diante de 70.000 pessoas nas arquibancadas e milhões de telespectadores ao redor do mundo.

A apresentação da escola também serviu para se despedir de seu intérprete histórico Neguinho da Beija-Flor, de 75 anos, a voz da agremiação durante meio século.

Os resultados da competição foram transmitidos ao vivo da Cidade do Samba, na zona portuária do Rio, e acompanhados por torcedores das 12 escolas do Grupo Especial.

Entre eles estava o próprio Neguinho, que não conseguiu segurar as lágrimas.

"Encerrei com chave de ouro", declarou.

O anúncio da vitória foi recebido com uma explosão de alegria também na sede da escola em Nilópolis, berço da agremiação que conquistou seu 15º título do Carnaval.

A Grande Rio ficou em segundo lugar com um desfile dedicado ao Pará, que sediará em novembro a cúpula climática COP30 da ONU em sua capital Belém.

As melhores escolas de samba do Rio se apresentaram no Sambódromo entre domingo e terça-feira, em um novo formato de três dias de desfiles, ao invés dos dois tradicionais.

A mudança permitiu estender para até 80 minutos a apresentação de cada escola.

A ancestralidade africana dominou a temática da maioria das agremiações este ano. O desfile da Portela em homenagem ao cantor Milton Nascimento também foi um dos destaques.

ll/app/val/jb/rpr

© Agence France-Presse