BC do Japão promete continuar elevando os juros apesar dos riscos tarifários de Trump

Por Leika Kihara

SHIZUOKA (Reuters) - O Banco do Japão pode aumentar a taxa de juros em um ritmo alinhado com as opiniões dominantes entre os mercados financeiros e economistas, disse seu vice-presidente Shinichi Uchida, mantendo vivas as expectativas de que há uma chance de elevação dos custos dos empréstimos no curto prazo.

Embora tenha se recusado a dizer quando o banco central poder aumentar os juros, Uchida basicamente descartou outra alta na próxima reunião do banco, em 18 e 19 de março, dizendo que "não é como se aumentaremos os juros em todas as reuniões".

"Podemos observar como a economia e os preços respondem (a um aumento das taxas) e, em seguida, decidir se aumentaremos novamente", disse Uchida em uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira, sugerindo sua preferência por passar algum tempo avaliando o impacto dos movimentos anteriores antes de prosseguir com novos aumentos.

"O ritmo dos aumentos dos juros dependerá da evolução econômica e dos preços na época", acrescentou.

O Banco do Japão elevou sua taxa de juros de curto prazo de 0,25% para 0,5% em janeiro, considerando que o Japão estava progredindo no sentido de atingir de forma duradoura sua meta de inflação de 2%.

Uchida alertou sobre a necessidade de vigilância devido à forte incerteza sobre as perspectivas econômicas globais, em parte devido às políticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e às tensões geopolíticas.

Mas ele se mostrou otimista em relação à economia do Japão, dizendo que o consumo provavelmente será sustentado por sólidos aumentos salariais esperados nas negociações deste ano entre empresas e sindicatos.

(Reportagem de Leika Kihara; reportagem adicional de Chang-Ran Kim)