Viraram moda: bares secretos têm senha na porta e entrada pela geladeira

Eles não têm porta na rua e são 'invisíveis' para quem passa em frente. Quem quiser entrar e curtir uma experiência lá dentro precisa de senha, acessar o local pela porta de uma geladeira ou por uma escada atrás de uma cortina no fundo de um restaurante. São os bares secretos que viraram moda em São Paulo.

Inspiração nos 'speakeasies' americanos

Os 'speakeasies' eram bares clandestinos. Surgiram durante a Lei Seca nos EUA, nas décadas de 1920 e 1930, como forma de driblar as restrições para vender e consumir bebidas alcoólicas. Geralmente, eles funcionavam, escondidos, no fundo de algum outro estabelecimento.

"Eles ficaram conhecidos como 'speakeasies', ou seja, onde todo mundo precisava falar baixinho para o bar não chamar a atenção e ser descoberto. Os bares nos subterrâneos se multiplicaram, e os bartenders tiveram de se virar para fazer os drinques com o pouco que chegava", diz Pablo Moya, um dos sócios do Frigobar.

Entrada pela porta da geladeira

No Frigobar, a entrada é pela porta de uma das geladeiras da cozinha de um restaurante. Mas não dá para chegar lá e tentar entrar na hora. É preciso fazer uma reserva online, e o valor é de R$ 100 por pessoa. "Devolvemos R$ 80 na hora em que o cliente chegar, mas ele também pode optar por consumir esse valor", diz Moya. A casa recebe 40 clientes por noite, em duas sessões. As reservas são feitas pelo Get In App.

Um dos destaques do local é o balcão de madeira, com equipamentos retrôs. "A ideia é proporcionar uma experiência única e exclusiva ao cliente, com coquetéis clássicos e autorais, ambiente inspirado na Lei Seca americana e embalado por muito jazz e blues", diz Moya. Os sócios investiram R$ 500 mil no negócio.

O Frigobar foi reaberto no atual endereço (Perdizes) em maio de 2024. De 2015 a 2018, ele funcionava acoplado ao Noh Bar. O faturamento mensal varia de R$ 120 mil a R$ 160 mil. O lucro é de 20%.

Escondido nos fundos de um restaurante

O Infini Bar fica nos fundos do restaurante La Casserole, no Largo do Arouche. Não há nenhuma sinalização na fachada sobre a entrada do bar. "Mesmo quem está dentro do restaurante não vê o bar. É necessário atravessar o salão do restaurante, rumo à cozinha e bastidores, passar por uma porta e virar à direita para encontrar a entrada do bar. Não é preciso senha", diz Leo Henry, um dos sócios.

Foi aberto em 2021. Tem coquetéis clássicos e autorais. O ambiente é moderno e futurista, com salão cercado de espelhos e leds. O espaço também pode ser usado para eventos particulares customizados para até 50 pessoas. As reservas, gratuitas, podem ser feitas pelo Get In App.

A empresa não abre faturamento. Informa que registrou um crescimento de 8,5% no número de clientes em 2024, ante 2023.

Bar atrás da cortina

O Carrasco Bar fica escondido atrás da cortina nos fundos do restaurante Guilhotina Bar, em Pinheiros. O cliente precisa subir as escadas que ficam atrás da cortina para chegar ao bar. Não precisa de senha. As reservas são feitas pelo Get In App.

Bar tem ambiente intimista e drinques autorais. Os sócios Rafael Berçot e Marcello Nazareth investiram cerca de R$ 350 mil no negócio, aberto em 2022. "O bar, com seis mesas e cerca de 16 lugares, teve retorno de investimento em menos de dois anos e vem crescendo cerca de 10% ao ano", diz Nazareth. A empresa não abre faturamento. A meta para 2025 é crescer 12% em relação a 2024.

Alguns bares exigem senha na porta

No Iscondido Bar, as senhas mudam todos os dias. Os clientes podem pedir a senha pelo Instagram da marca. A reserva não é paga. Localizado em Pinheiros, foi aberto em dezembro de 2020. "Temos uma coquetelaria autoral. Periodicamente, reavaliamos as performances de vendas dos coquetéis, substituindo os que são menos vendidos por novidades", diz Andrew Mittendorfer, um dos sócios.

A empresa não abre faturamento. Informou que houve um crescimento de 35% no faturamento em 2024, ante 2023.

O Oculto Bar funciona de portas fechadas, na Vila Madalena. É preciso informar uma senha, adquirida por meio da reserva via Get In App. Para reservar, o cliente paga R$ 50, mas o valor é abatido no final da conta.

A casa, aberta em 2024, tem 24 lugares. Sem nenhuma fachada, o Oculto fica localizado no andar inferior de outro estabelecimento, sendo preciso descer um pequeno corredor para chegar na entrada. O ambiente é intimista, com pé-direito baixo e iluminação reduzida. O bar tem coquetelaria autoral.

A empresa não abre os números do negócio. A meta é crescer 30% neste ano.

Loja de doces esconde um bar secreto

O Sweet Secrets é uma mistura de bar secreto com um clube de membros. A entrada fica em uma loja lúdica de doces, na região dos Jardins, bairro nobre de São Paulo. O investimento foi de R$ 9 milhões no negócio.

Só pode frequentá-lo quem é associado ou ser convidado por um. "O Sweet Secrets se destaca como um refúgio para personalidades influentes e encontros profissionais e de negócios", diz David Politanski, um dos sócios e fundadores da casa.

Há cerca de 200 associados, entre empresários e executivos de grandes empresas. A anuidade do clube é de R$ 50 mil. "Parte desse valor pode ser consumido no clube. Os associados também têm desconto caso queiram usar a casa para fazer eventos corporativos de suas próprias empresas. Como a maioria dos membros são fundadores e C-levels, isso acaba acontecendo com bastante frequência", afirma.

O Sweet Secrets também organiza eventos. Entre eles, estão o Sweet Talks, o Insights e o Networking, onde formadores de opinião e líderes empresariais se juntam em grupos de discussão para temas de transformação, mudança e disrupção.

O espaço foi inaugurado em dezembro de 2021. Desde 2023, o Sweet Secrets também faz locação para eventos corporativos, como jantares, happy hours, lançamentos e confraternizações de final de ano, entre outros. Grandes marcas, como Microsoft, Fini, Coca-Cola e Dolce & Gabbana já realizaram eventos no local.

Principal inspiração é Nova York dos anos 20 e 30. Mas também há referências de outras cidades, como Budapeste e Londres. "Concebemos o Sweet Secrets baseado em vivências marcantes que tivemos em diversos países. A ideia foi trazer para São Paulo uma proposta inovadora que mescla o conceito de speakeasy com o ambiente de um clube de membros, algo que até então não existia no Brasil", diz Politanski.

A empresa não abre o faturamento. Mas o negócio registrou 98,5% de aumento na receita líquida entre janeiro e outubro de 2024, em comparação ao mesmo período de 2023.

Chave do negócio é a inovação

Ponto forte do negócio. "Inovação é a chave para que esses bares secretos consigam se manter. É fundamental sempre ter novidades e algo que chame a atenção do cliente. Atualização da carta de drinques e excelência no atendimento são essenciais para isso", afirma Carla Marguerito Corazza, analista de negócios do Sebrae-SP.

Manter o mistério é fundamental. Entrada escondida, acesso restrito por senhas, drinques autorais e ambiente intimista são pontos que criam uma atmosfera de mistério. "Isso acaba sendo um dos diferenciais. Mas é preciso manter o foco em trazer inovação, para poderem se manter no mercado. De tempos em tempos, vale criar drinques específicos, como em datas comemorativas", diz.

Bares secretos têm espaço no mercado. Para Carla, os bares secretos têm um público cativo que busca experiências exclusivas, querem fugir do óbvio e são instigados pela curiosidade. "Esses bares secretos não são moda passageira, diferentes daqueles bares instagramáveis", diz.

Discrição do local exige cuidados. Carla diz que, embora a experiência seja atrativa, esses bares exigem cuidados específicos para se manterem atraentes. "É preciso restringir o número de visitantes e personalizar o público, para que continuem mantendo a proposta. Se virar algo popular, tirar o charme do lugar", declara.

Impacto de eventos corporativos em bares secretos. Andreza Santana, general manager da MCM Brand Experience, diz que os eventos inovadores que as empresas fazem nesses espaços podem impactar diretamente os resultados de negócio, fortalecer o engajamento e acelerar as vendas. A MCM Brand Experience é uma agência de live marketing —estratégia usada para criar experiências de marca a fim de engajar o público.