Autoridade de Trump que supervisiona programa de crianças imigrantes é demitida

A principal autoridade do governo Trump que supervisiona o cuidado de crianças imigrantes desacompanhadas foi abruptamente removida na terça-feira, segundo um email visto pela Reuters.

Mellissa Harper, diretora interina do Escritório de Reassentamento de Refugiados, disse à equipe no email que ela foi informada na terça-feira que sua contratação para a agência havia sido encerrada.

A mensagem de Harper não explicava a decisão. Harper e o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA, a agência controladora do escritório, não responderam aos pedidos de comentários.

A mudança repentina na liderança ocorre no momento em que o governo do presidente Donald Trump orienta os agentes de imigração a rastrear crianças imigrantes que entraram nos Estados Unidos sem seus pais, expandindo o esforço de deportação em massa de Trump.

Harper, que ocupou um cargo sênior na U.S. Immigration and Customs Enforcement, trouxe uma pequena equipe da ICE para o escritório de refugiados, disseram duas fontes familiarizadas com o assunto.

Depois que Trump assumiu o cargo, Harper disse à equipe que a agência planejava atacar o contrabando, o que poderia potencialmente varrer pais que pagaram contrabandistas para trazer seus filhos para os Estados Unidos, afirmou uma das fontes.

Ela também disse que o escritório de refugiados planejava usar testes de DNA para estabelecer relações familiares, mas não ficou claro com que frequência os testes seriam usados, informou a Reuters no mês passado.

Durante seu primeiro mandato, Trump demonstrou disposição para fazer ciclos de pessoal. Funcionários de alto escalão da ICE, incluindo o diretor interino Caleb Vitello, já foram remanejados em meio à pressão para aumentar a fiscalização, informou a Reuters em fevereiro.