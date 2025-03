Atividade dos EUA cresce ligeiramente e incerteza também sobe, mostra pesquisa do Fed

(Reuters) - A atividade econômica dos Estados Unidos cresceu ligeiramente, mas de forma desigual, desde meados de janeiro, as vagas de emprego aumentaram e os preços subiram modestamente, disse o Federal Reserve nesta quarta-feira, com empresas e famílias expressando otimismo contínuo em meio à crescente incerteza sobre como as políticas do presidente norte-americano, Donald Trump, afetarão o crescimento futuro, a demanda de trabalho e os preços.

"Seis distritos não relataram nenhuma mudança, quatro relataram crescimento modesto ou moderado e dois observaram pequenas contrações", disse o banco central dos EUA em seu resumo das observações de contatos comerciais e comunitários de cada um dos 12 bancos regionais do Fed. "As expectativas gerais para a atividade econômica nos próximos meses foram ligeiramente otimistas."

Conhecido como "Livro Bege", o documento fornece uma visão geral do humor e experiência econômicos do país duas semanas antes de cada reunião de política monetária do Fed. Em suas 54 páginas, houve 47 menções à incerteza, contra 17 no relatório de janeiro, com o dobro de referências a tarifas.

Como toda a coleta de dados foi concluída em 24 de fevereiro, é possível que já esteja obsoleta.

Na terça-feira, Trump impôs tarifas de 25% sobre a maioria das importações do México e do Canadá e dobrou as tarifas sobre produtos chineses para 20%, ações que, segundo muitos investidores e analistas, foram muito além do esperado. O Canadá e a China retaliaram imediatamente com novos impostos de importação sobre os produtos dos EUA, e a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, prometeu sua própria resposta neste fim de semana.

Embora a Casa Branca tenha dito nesta quarta-feira que automóveis que chegam por meio do acordo comercial entre EUA, México e Canadá estarão isentos das tarifas por um mês, alguns economistas de Wall Street afirmam que os novos impostos são um presságio de uma inflação mais forte e de um crescimento mais lento, uma combinação que pode representar uma difícil escolha de política monetária para o Fed.

Essa combinação desafiadora já está evidente nas pesquisas que mostram o aumento das expectativas de inflação dos consumidores, a desaceleração da atividade empresarial, uma queda no setor industrial e um aumento nos preços pagos pelos materiais de fabricação.

Por enquanto, formuladores de política monetária sinalizaram que manterão a taxa de juros de referência overnight na faixa atual de 4,25% a 4,50% na reunião de 18 e 19 de março. Eles querem manter a pressão de queda sobre a inflação, que está progredindo lentamente, mas de forma irregular, em direção à meta de 2%, e consideram o mercado de trabalho saudável e sem necessidade do apoio que uma redução dos juros pode oferecer.

Eles também querem ver como as políticas do governo Trump, incluindo tarifas, mas também cortes de impostos, restrições à imigração e cortes nos empregos e gastos federais, afetarão a economia nos próximos meses.

Autoridades do Fed dizem que as observações diretamente das comunidades e das empresas podem ser particularmente informativas quando a economia pode estar mudando rapidamente, já que os dados oficiais muitas vezes estão defasados em semanas e meses em relação à realidade.

(Reportagem de Ann Saphir)