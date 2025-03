Atividade de serviços volta a crescer em fevereiro no Brasil com avanço da demanda, mostra PMI

Por Isabel Versiani

BRASÍLIA (Reuters) - A atividade de serviços do Brasil voltou a crescer em fevereiro após uma retração em janeiro, em recuperação impulsionada por uma aumento moderado da demanda dos clientes que se deu em meio a reajustes de preços finais, mostrou a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês).

O levantamento da S&P Global, divulgado nesta quarta-feira, mostrou aumento do índice para 50,6 no mês passado, de 47,6 em janeiro. A marca de 50 separa crescimento de contração. Em janeiro, o indicador havia apresentada a primeira retração em 16 meses.

Segundo a pesquisa, a confiança nos negócios permaneceu positiva em fevereiro no setor de serviços e as contratações de pessoal apresentaram o maior crescimento em nove meses, mas a expansão da atividade foi contida pelo poder de compra reduzido, custos elevados de financiamento e investimentos limitados.

Após uma contração em janeiro, os níveis de entradas de novos negócios aumentaram em fevereiro, ainda que o ritmo da expansão tenha sido menor do que todos os registrados em 2024.

Respaldadas por esse aumento de novos pedidos e projeções favoráveis para a atividade de serviços, as empresas do setor contrataram mais funcionários, e a taxa de crescimento do emprego atingiu seu nível mais alto desde maio de 2024.

As empresas ouvidas na pesquisa reportaram pressões inflacionárias significativas no setor, com destaque para o aumento de custos de alimentos, mão de obra, materiais, transportes e serviços públicos. Em resposta a esse aumento, os provedores de serviços elevaram seus próprios preços à taxa mais forte desde meados de 2022.

A pesquisa da S&P Global mostrou, ainda, que o segmento de serviços ao consumidor foi o que teve melhor desempenho em fevereiro, enquanto finanças e seguros foi o único a apresentar retração.

Com o desempenho de serviços e da produção industrial, que também avançou em fevereiro, o PMI Composto brasileiro subiu para 51,2 no mês, de 48,2 em janeiro, indicando uma taxa de expansão moderada.