Analistas mantêm projeções econômicas no Focus

SÃO PAULO (Reuters) - Analistas consultados pelo Banco Central mantiveram suas projeções para os principais métricas econômicas do Brasil na pesquisa Focus divulgada nesta quarta-feira pós-Carnaval.

De acordo com o levantamento, que capta a percepção do mercado para indicadores econômicos, as expectativas para a alta do IPCA permaneceram em 5,65% para este ano e em 4,40% para 2026.

O centro da meta oficial para a inflação é de 3,00%, sempre com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

Ao mesmo tempo, as perspectivas para a taxa básica de juros Selic foram mantidas em 15,0% para 2025 e em 12,50% para 2026, com um aumento previsto para a próxima reunião, em março, de 1 ponto percentual. Atualmente a Selic está em 13,25%.

A pesquisa semanal com uma centena de economistas mostrou ainda que, para o Produto Interno Bruto (PIB), as estimativas de crescimento foram mantidas em 2,01% e em 1,70% respectivamente para este ano e o próximo.

As contas para o dólar também não sofreram alterações, com a moeda calculada em 5,99 reais e 6,0 reais neste ano e no próximo.

As projeções para a pesquisa foram coletadas até sexta-feira passada, antes do Carnaval, e divulgadas excepcionalmente nesta quarta.

(Por Camila Moreira)