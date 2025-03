Agência de Segurança de Israel reconhece pela primeira vez que falhou nos ataques de 7 de outubro

Depois do Exército, há poucos dias, agora foi a vez da Agência de Segurança Interna de Israel (Shin Bet) emitir um relatório assumindo as falhas que levaram ao ataque do Hamas de 7 de outubro de 2023. O Shin Bet reconhece ter falhado no seu papel, mas também aponta diretamente para a responsabilidade das autoridades políticas do país.

Informações de Oriane Verdier, enviada especial a RFI à Sebastia (Cisjordânia), e agências

Esta é a primeira vez que um relatório oficial de investigação cita tão diretamente a responsabilidade de Benjamin Netanyahu. O chefe do Shin Bet, Ronen Bar, admitiu que se as suas equipes tivessem agido de forma diferente nos anos anteriores ao ataque e na noite de 7 de outubro, o massacre poderia ter sido evitado.

No entanto, o relatório também denuncia uma política de silêncio do lado israelense, que teria permitido conscientemente ao Catar financiar a ala militar do Hamas. O Shin Bet afirma ter se oposto repetidamente à política de "dividir para governar" de Netanyahu, encorajando a divisão entre o Hamas em Gaza e a Autoridade Palestina na Cisjordânia ocupada.

Avisos ignorados

Em fevereiro de 2023, o Shin Bet também alertou que as provocações israelenses no Monte do Templo/Praça das Mesquitas, onde a proibição das orações judaicas era frequentemente ignorada, bem como o endurecimento das condições de detenção dos prisioneiros palestinos (práticas que começaram sob o atual governo de Netanyahu), poderiam incitar o Hamas a lançar uma operação.

Tal como o exército, a Agência de Segurança Interna de Israel afirma que apenas uma comissão estatal de inquérito pode revelar toda a verdade. O governo de Benjamin Netanyahu rejeitou esta ideia durante meses.

Luta contra Hamas "não terminou"

A missão do Exército israelense contra o Hamas na Faixa de Gaza "não terminou", declarou o novo chefe do Estado-Maior de Israel, num momento em que a trégua que silencia as armas desde 19 de janeiro parece ameaçada.

"Esta não é uma sucessão como qualquer outra, é um momento histórico. (...) O Hamas sofreu um duro golpe, mas ainda não está derrotado", disse o tenente-general Eyal Zamir durante a cerimônia de posse.

"A missão ainda não está concluída", acrescentou o novo chefe do Exército israelense. Primeiro chefe do Estado-Maior do corpo blindado, este oficial de 59 anos construiu uma reputação de homem forte no campo de batalha.

Eyal Zamir toma posse num momento em que a continuação da frágil trégua entre Israel e o Hamas parece incerta, com os dois campos se opondo sobre como estendê-la após o término de uma primeira fase de 42 dias no sábado.

"Uma responsabilidade muito pesada recai sobre os seus ombros", disse o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu durante a cerimônia. "Os resultados da guerra terão significado para gerações, estamos determinados a (alcançar) a vitória", acrescentou.

"Desmilitarização total"

Após 15 meses de guerra, a trégua permitiu até agora o regresso de 33 reféns detidos em Gaza desde o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023, e a libertação de cerca de 1.800 palestinos, bem como a entrada de ajuda humanitária no território sitiado. Mas o resto do processo esbarra em posições opostas de ambos os campos.

Israel quer uma prorrogação da primeira fase da trégua até meados de abril para permitir a libertação dos reféns em Gaza e, em última análise, apela à "desmilitarização total" do território e à eliminação do Hamas.

O Hamas, por seu lado, exige a implementação da segunda fase do acordo, que deverá conduzir a um cessar-fogo permanente, mas insiste em se manter no território, que lidera desde 2007.

Desde domingo (2), Israel bloqueou a entrada de ajuda humanitária vital para a população.

A terceira fase do acordo negociado pelos países mediadores - os Estados Unidos, Catar e Egito - deverá ser dedicada à reconstrução do território em ruínas.

Na terça-feira (4), os líderes árabes reunidos no Cairo adotaram um plano para a reconstrução de Gaza que efetivamente coloca o Hamas à margem e prevê o regresso da Autoridade Palestina, expulsa do território em 2007 pelo movimento islâmico. Mas Israel, que exclui qualquer papel futuro em Gaza para a Autoridade Palestina, com sede na Cisjordânia ocupada, rejeitou-o imediatamente.

O plano garante, segundo o presidente egípcio Abdel Fattah al-Sissi, a manutenção dos 2,4 milhões de habitantes de Gaza nas suas terras, uma resposta ao projeto do presidente norte-americano Donald Trump que prevê a sua expulsão para o Egito e a Jordânia para tornar o território a "Riviera do Médio Oriente".

A declaração final alertava contra "qualquer tentativa hedionda de deslocar o povo palestino".

Este plano baseia-se num projeto egípcio, cuja versão inicial estimava a reconstrução de Gaza em US$ 53 bilhões ao longo de cinco anos, uma estimativa equivalente à da ONU, mas que não aparece na declaração final.

Espera-se que a primeira fase da reconstrução se concentre na remoção de escombros, desminagem e fornecimento de alojamento temporário para mais de 1,5 milhões de pessoas.

Em seguida, devem acontecer duas outras fases, a primeira incluindo infraestruturas essenciais e habitação permanente, a segunda infraestruturas incluindo um porto comercial e um aeroporto.

O ataque do Hamas no sul de Israel deixou 1.218 mortos do lado israelense, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais e incluindo reféns que morreram ou foram mortos no cativeiro.

A resposta do Exército israelense deixou pelo menos 48.405 mortos em Gaza, a maioria civis, segundo dados do Ministério da Saúde do Hamas, considerados fiáveis ??pela ONU.

(Com RFI e AFP)