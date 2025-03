Ações de operadora europeia de satélites concorrente da Starlink, de Elon Musk, disparam na bolsa

O plano da Comissão Europeia de mobilizar € 800 bilhões de euros em quatro anos para despesas militares, com o objetivo de reduzir a dependência do continente dos Estados Unidos, provoca uma forte valorização das ações da operadora de satélites Eutelsat pelo terceiro dia consecutivo.

Depois de ganhar 68% e 77% nos dois últimos pregões do índice Euronext de Paris, a empresa de satélites Eutelsat, com sede em Issy-les-Moulineaux, na região parisiense, continuava uma trajetória de alta espetacular. Na tarde de quarta-feira (5), as ações da empresa eram cotadas em alta superior a 128% em relação ao valor de abertura da sessão. Os mercados financeiros especulam se a Eutelsat poderá substituir a Starlink na Ucrânia.

Até agora, era a Starlink, empresa de acesso à internet via satélite de Elon Musk, o bilionário adulado por Donald Trump, que prestava este serviço ao Exército ucraniano. No início da invasão russa, em fevereiro de 2022, Musk doou roteadores e antenas parabólicas para ajudar Kiev a resistir aos ataques cibernéticos russos e a pilotar drones ucranianos durante os combates.

Essa ajuda foi financiada em parte pela USAID, a agência de desenvolvimento americana recentemente desmantelada pelo governo Trump. O financiamento dos equipamentos da Starlink foi então assumido pelo Pentágono. Mas Musk também informou ao Ministério da Defesa americano que não deseja mais financiar, mesmo parcialmente, essa ajuda à Ucrânia.

Operadora europeia já está presente na Ucrânia

Ontem, a Eutelsat confirmou que trabalha ativamente com instituições europeias e parceiros comerciais para permitir a rápida implantação de terminais de usuários adicionais para missões e infraestrutura críticas" na Ucrânia. A empresa europeia tornou-se proprietária da constelação de satélites OneWeb, depois de um processo de fusão com a empresa britânica de mesmo nome em 2023. "Nossos serviços de órbita baixa já estão implantados na Ucrânia e dão suporte às comunicações governamentais e institucionais", declarou a Eutelsat.

O grupo também poderia se beneficiar do aumento dos gastos europeus com defesa, que serão discutidos pelos países do bloco em uma reunião de cúpula nesta quinta-feira (6), em Bruxelas.

Corrida mundial

Em todo o mundo, há uma intensificação da corrida pela internet via satélite. As constelações da Amazon americana e da Eutelsat tentam competir com a rede de Elon Musk, que saiu na frente ao se consolidar como uma das principais fornecedoras globais, conquistando mais de quatro milhões de clientes.

Em meio a um redirecionamento de atividades, a Eutelsat optou por migrar para as telecomunicações e para o mercado de conectividade espacial de alta velocidade em órbita baixa (OTB), particularmente útil para atender regiões isoladas sem fibra ótica. A empresa também faz parte do consórcio escolhido pela União Europeia para o desenvolvimento do seu projeto Iris de constelação de satélites de comunicações seguras.

EUA deixam de compartilhar dados de inteligência com Ucrânia

Os Estados Unidos interromperam o compartilhamento de dados de inteligência com a Ucrânia, essencial para conter a invasão russa. A informação foi revelada pelo diretor da CIA, John Ratcliffe, nesta quarta-feira.

"O presidente Trump tinha dúvidas reais sobre se o presidente Volodymyr Zelensky estava comprometido com o processo de paz", disse Ratcliffe ao canal de TV Fox News.

A medida, que deixa o Exército ucraniano exposto às investidas das forças aéreas, navais e terrestres russas, é mais um desdobramento do bate-boca entre Trump e Zelensky na semana passada, no Salão Oval da Casa Branca, que também levou Washington a suspender a ajuda militar a Kiev.

O diretor da CIA afirmou que a pausa "na frente militar e na frente de inteligência" é temporária e que os Estados Unidos voltarão a "trabalhar lado a lado com a Ucrânia".

Na terça-feira, Trump disse que Zelensky lhe garantiu que estava disposto a negociar o fim da guerra com a Rússia e assinar um acordo para a exploração de minerais pelos Estados Unidos na Ucrânia.

(Com informações da RFI e AFP)