Ação da Hidrovias sobe mais de 5% após anúncio de aumento de capital

SÃO PAULO (Reuters) - As ações da Hidrovias do Brasil subiam mais de 5% nesta quarta-feira, no retorno de feriado prolongado no Brasil, após a companhia anunciar na noite de sexta-feira que seu conselho de administração aprovou aumento de capital de até R$1,2 bilhão.

O movimento já era antecipado por investidores, disseram analistas do Itaú BBA em relatório nesta quarta-feira, dado o tamanho da oferta e seu momento.

"Após o aumento de capital, a Hidrovias do Brasil deve conseguir impulsionar sua agenda de crescimento, especialmente por meio do Corredor Norte, enquanto também reduz preocupações relacionadas à sua alavancagem", acrescentaram os analistas liderados por Daniel Gasparete.

A Hidrovias do Brasil, com atuação no transporte hidroviário, operação de terminais, cabotagem e integração de serviços logísticos, anunciou na sexta-feira emissão de 600 milhões de ações ordinárias a R$2 cada.

A Ultra, acionista de referência, exercerá seu direito de preferência na sua totalidade, acrescentou.

Na terça-feira, a empresa afirmou que o aumento de capital envolverá a emissão de, no mínimo, 400 milhões de novas ações, o equivalente a R$800 milhões.

Segundo analistas do Itaú BBA, a dívida líquida sobre Ebitda da companhia pode chegar a quatro vezes com o aumento de capital e a venda da operação de cabotagem, redução ante o nível de 6,6 vezes do final de 2024. "O pior pode ter ficado para trás", afirmaram.

Por volta das 14h40, as ações da Hidrovias do Brasil subiam 5,6%, a R$2,09, no primeiro pregão após feriado de Carnaval.

(Por Patricia Vilas Boas)