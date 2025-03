Zelensky pede a Trump informação oficial sobre suspensão de ajuda militar

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, afirmou hoje que pediu ao governo Donald Trump uma informação oficial sobre a suspensão da ajuda militar dos EUA.

O que aconteceu

Zelensky disse que pediu aos seus auxiliares que acionem a Casa Branca. "Pedi ao Ministério da Defesa da Ucrânia, aos chefes do nosso serviço de Inteligência e aos diplomatas que entrassem em contato com suas contrapartes nos Estados Unidos e obtivessem informação oficial [...] Ucrânia e Estados Unidos merecem um diálogo respeitoso e uma postura clara". A informação foi noticiada por sites internacionais com base em fontes da Casa Branca que não foram identificadas.

Mais cedo, o ucraniano escreveu no X que a discussão entre ele e Trump, na sexta-feira (28), foi lamentável. "Nossa reunião em Washington não foi do jeito que deveria", disse Zelensky. "Meu time e eu estamos prontos para trabalhar sob a liderança forte do presidente Trump para chegar a uma paz duradoura", acrescentou.

É lamentável que [a reunião] tenha acontecido desse jeito. É hora de consertar as coisas. Gostaríamos que a comunicação e cooperação no futuro sejam construtivas Volodimir Zelensky

Zelensky também escreveu que vai assinar acordo para EUA explorarem minerais na Ucrânia. Essa era a intenção inicial do encontro na última sexta-feira (28) com Trump, que quer extrair terras raras no país europeu para recuperar os US$ 500 bilhões (R$ 2,9 trilhões) que o norte-americano diz ter sido investidos na Ucrânia durante a guerra com a Rússia.

O ucraniano agradeceu aos EUA pelo apoio. "Nós valorizamos realmente o que os EUA fizeram para ajudar a Ucrânia a manter sua soberania e independência", declarou.

Entenda a briga

Zelensky e Trump tiveram uma discussão acalorada, com direito a gritos e acusações durante um encontro no Salão Oval. Ambos se reuniram em Washington para a assinatura de um acordo para exploração de recursos minerais ucranianos. O encontro e a briga foram transmitidos ao vivo pelo canal oficial da Casa Branca.

Os dois levantaram a voz durante um confronto na reunião. Discussão começou quando Zelensky pediu repetidamente a Trump que fosse cauteloso em relação à Rússia e questionou a diplomacia feita pelos Estados Unidos. O presidente dos EUA afirmou que o presidente ucraniano foi desrespeitoso na Casa Branca.

O presidente dos EUA afirmou que Zelensky tem que "ser grato". O ucraniano insiste que os EUA precisam dar um respaldo de segurança a qualquer força de paz europeia enviada após um acordo de cessar-fogo entre Ucrânia e Rússia. "Isso é crucial, é sobre isso que queremos falar, isso é muito importante", disse Zelensky na Casa Branca.

"Você está jogando com a Terceira Guerra Mundial", afirmou Trump a Zelensky. O presidente norte-americano também voltou a sugerir que a Ucrânia é a culpada pela invasão russa, ao afirmar que o ucraniano "se permitiu ficar em uma posição muito ruim".

Por fim, Trump fez um ultimato a Zelensky: "Faça um acordo ou estamos fora". A reunião terminou sem selar o acordo.

*Com informações da AFP