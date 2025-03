Zelensky: Discussão foi lamentável e estou pronto para trabalhar sob Trump

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, publicou hoje um comunicado dizendo que a discussão durante a reunião com Donald Trump foi "lamentável" e que está pronto para trabalhar sob a liderança do norte-americano.

O que aconteceu

"Nossa reunião em Washington não foi do jeito que deveria", escreveu Zelensky no X. "Meu time e eu estamos prontos para trabalhar sob a liderança forte do presidente Trump para chegar a uma paz duradoura."

É lamentável que [a reunião] tenha acontecido desse jeito. É hora de consertar as coisas. Gostaríamos que a comunicação e cooperação no futuro sejam construtivas.

Volodymyr Zelensky, após discussão pública com Trump

Zelensky também disse que vai assinar acordo para EUA explorarem minerais na Ucrânia. Essa era a intenção inicial do encontro na última sexta-feira (28) com Trump, que quer extrair terras raras no país europeu para recuperar os US$ 500 bilhões (R$ 2,9 trilhões) que o norte-americano diz ter sido investidos na Ucrânia durante a guerra com a Rússia

Zelensky também agradeceu ao apoio dos Estados Unidos. "Nós realmente valorizamos o que os EUA fizeram para ajudar a Ucrânia a manter sua soberania e independência", declarou.

Manifestação de Zelensky acontece após Trump decidir interromper a ajuda militar à Ucrânia após bate-boca. O presidente norte-americano não iria mais entregar armas ou soldados para ajudar o país no confronto com os russos, que já dura três anos.

Ucraniano e norte-americano se encontraram no Salão Oval da Casa Branca na sexta-feira. A reunião terminou em gritos e acusações —tudo transmitido ao vivo no canal oficial do governo dos EUA.