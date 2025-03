Zelenskiy chama confronto com Trump de "lamentável" e diz que "é hora de consertar as coisas"

KIEV (Reuters) - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse nesta terça-feira que seu confronto com Donald Trump na semana passada foi "lamentável", que ele estava pronto para trabalhar sob a liderança do presidente dos EUA para trazer paz duradoura e que era "hora de consertar as coisas".

"Nossa reunião em Washington, na Casa Branca, na sexta-feira, não foi como deveria ter sido. É lamentável que tenha acontecido dessa forma. É hora de consertar as coisas. Gostaríamos que a cooperação e a comunicação futuras fossem construtivas", postou o líder ucraniano no X.

(Reportagem de Yuliia Dysa)