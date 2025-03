Trump e TSMC anunciam plano de US$100 bilhões para construir cinco novas fábricas nos EUA

Por David Shepardson e Steve Holland

WASHINGTON (Reuters) - A TSMC, empresa de semicondutores de Taiwan, planeja fazer um novo investimento de US$100 bilhões nos Estados Unidos que envolve a construção de cinco instalações adicionais de chips nos próximos anos, anunciou o CEO junto com o presidente norte-americano Donald Trump na segunda-feira.

A posição dominante de Taiwan como fabricante de chips usados em tecnologias que vão de celulares e carros a jatos de combate gerou preocupações sobre dependência excessiva da ilha, especialmente à medida que a China intensifica a pressão para afirmar suas reivindicações de soberania.

A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, a maior fabricante de chips por contrato do mundo e uma das principais fornecedoras dos principais fabricantes de hardware dos EUA, revelou o plano quando o executivo-chefe C.C. Wei se reuniu com Trump na Casa Branca.

"Devemos ser capazes de construir os chips e semicondutores de que precisamos aqui mesmo", disse Trump. "É uma questão de segurança nacional para nós".

A TSMC disse que a expansão inclui planos para três novas fábricas de chips, duas instalações de empacotamento avançado e um grande centro de pesquisa e desenvolvimento.

O desembolso de US$100 bilhões para impulsionar a produção doméstica e tornar os Estados Unidos menos dependentes de semicondutores fabricados na Ásia segue as notícias de abril passado de que a TSMC pretende expandir o investimento planejado nos EUA de US$25 bilhões para US$65 bilhões e adicionar uma terceira fábrica no Arizona até 2030.

A TSMC não deu um prazo para nenhum de seus novos investimentos, além de dizer que o esforço acrescentaria 40.000 empregos na construção civil nos próximos quatro anos.

A construção de sua primeira fábrica no Arizona sofreu atrasos, e a empresa acabou iniciando a produção de chips em 2024 a um custo mais alto do que em suas instalações em Taiwan.

As ações da empresa listadas em Taiwan caíram 2% na terça-feira.

"Os custos mais altos são definitivamente uma preocupação para a TSMC", disse Andrew Tsai, presidente da empresa taiwanesa de consultoria Capital Investment Management Corp.

Como uma importante parceira de fabricação da Nvidia, da Qualcomm e da Advanced Micro Devices, a TSMC é fundamental para o setor de chips dos EUA, e trazer mais de sua produção para solo norte-americano resolveria um grande risco da cadeia de suprimentos para essas empresas.

A empresa de Taiwan também poderia desempenhar um papel central para salvar a rival Intel.

Autoridades do governo Trump se reuniram com Wei em Nova York este ano para tratar da possibilidade de assumir uma participação majoritária em uma joint venture na unidade fabril da Intel, como parte de um acordo para que várias empresas de chips assumam uma participação no empreendimento, disse uma fonte familiarizada com o assunto.

A Intel não respondeu às perguntas sobre as reuniões.

(Reportagem de David Shepardson, Steve Holland e Karen Freifeld; reportagem adicional de Wen-Yee Lee e Jeanny Kao em Taipei)