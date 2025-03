Trump diz que Canadá não permite que bancos americanos façam negócios no país; ações caem em NY

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o Canadá não permite que os bancos americanos façam negócios em território canadense, mas que as instituições do país "inundam o mercado americano", em publicação nesta terça-feira (4) na Truth Social. "Isso parece justo para mim, não é?", questionou na postagem. Após a publicação, as ações de bancos americanos renovaram as mínimas do dia. Às 11h58 (de Brasília), o papel do Citigroup recuava 7,19%, o do Wells Fargo cedia 6,06% e o do Bank of America caía 5,53%.