Em meio à ofensiva de Trump, Brasil e mais quatro apoiam surinamês para OEA

Em meio à ofensiva do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para controlar a Organização dos Estados Americanos (OEA), o Brasil anunciou hoje que o país, Colômbia, Chile, Uruguai e Bolívia apoiarão o ministro das Relações Exteriores de Suriname na votação para secretário-geral, marcada para o próximo dia 10.

O que aconteceu

O Itamaraty disse hoje que o chanceler do Suriname, Albert Ramdin, terá o apoio dos seis países para dirigir a OEA no período entre 2025 e 2030. "O ministro Albert Ramdin, com sua vasta experiência na diplomacia, incluindo seu prévio papel como secretário-geral adjunto da OEA, está em uma posição única para enfrentar os desafios contemporâneos para nossos países, ao oferecer uma nova perspectiva que reflita as realidades e aspirações do Caribe e da América em seu conjunto", afirmou a diplomacia brasileira em nota.

Essa decisão representa um passo significativo da região na direção da unidade, no atual contexto geopolítico, e também uma oportunidade histórica para a o Caribe, que pela primeira vez poderá liderar esse importante espaço de integração hemisférico.

Nota do Itamaraty

Atualmente, a OEA é comandada pelo uruguaio Luis Almagro. A escolha de seu sucessor será em 10 de março.

Em outra ponta da disputa, Trump e seus aliados trabalham por outros nomes. Um deles é o no secretário-geral da OEA seja o chanceler do Paraguai, Rubén Ramírez Lezcano. Um colombiano também foi cogitado para o cargo.

Mas hoje a Colômbia, governada pelo esquerdista Gustavo Petro, declarou apoio ao candidato do Suriname, anunciou o Itamaraty. Todos os países que apoiam Ramdin são governados pela esquerda: Brasil, Chile, Colômbia, Uruguai e Bolívia.

OEA atenderia agenda conservadora

Historicamente, muitos países latino-americanos veem a OEA com desconfiança. O organismo não é visto como peça-chave na estratégia brasileira de integração nacional.

Ao contrário, a Casa Branca enxerga a OEA como o instrumento para viabilizar uma agenda conservadora na região. A seu favor, pesa o fato que 60% do orçamento do organismo é bancado pelos cofres norte-americanos.

Assessores de Trump têm dito ao UOL que querem garantir que esses recursos cumpram a missão de fortalecer a posição dos EUA na região. Em novembro de 2024, deputados republicanos enviaram uma carta à Comissão Interamericana de Direitos Humanos —um órgão autônomo, mas ligado à OEA— com ameaças de que haveria um corte de recursos dos EUA caso a comissão não atuasse contra o Brasil. A reclamação era sobre as decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) contra o empresário Elon Musk, dono da rede social "X" (ex-Twitter), mas que estava prestes a se tornar um membro do governo de Donald Trump.