Trump ameaça deportar alunos estrangeiros e prender americanos que façam 'protestos ilegais' nos EUA

Donald Trump anunciou em sua rede social Truth nesta terça-feira (4) que todo o financiamento federal seria interrompido para escolas e universidades que permitirem "manifestações ilegais". "Os agitadores serão presos e/ou deportados permanentemente para seus países de origem", martelou o bilionário.

"Os estudantes americanos serão expulsos ou, dependendo de seu crime, presos", continuou o presidente dos Estados Unidos nesta terça-feira, sem especificar a quais manifestações estava se referindo.

No ano passado, vários campi americanos foram palco de manifestações pró-Palestina, que já haviam sido fortemente denunciadas por Donald Trump durante sua campanha para a Casa Branca.

Na segunda-feira (3), o governo dos EUA também considerou rescindir contratos no valor de mais de US$ 50 milhões (quase R$ 300 milhões) com a prestigiosa universidade nova-iorquina de Columbia, alegando que a instituição não protegia seus estudantes judeus.

Reformular o sistema educacional?

A Secretária de Educação dos EUA condenou a "aparente incapacidade da Universidade de Columbia de cumprir sua responsabilidade nos termos desse acordo fundamental", o que, segundo ela, "levanta questões muito sérias sobre sua capacidade de continuar a trabalhar com o governo dos Estados Unidos".

De modo mais geral, o bilionário anunciou claramente sua intenção de reformular o sistema educacional americano, desvinculando o governo federal em favor dos estados, que já detêm a maior parte dos poderes nessa área.

Em um momento em que alguns estados conservadores do Sul estão restringindo o conteúdo educacional sobre temas como racismo e sexualidade, Donald Trump chegou a anunciar sua intenção de acabar com o Departamento de Educação federal. Enquanto isso, ele nomeou para a pasta, nesta terça-feira, Linda McMahon, ex-diretora da principal empresa de luta livre dos Estados Unidos.

"Woke"

O sistema educacional é amplamente descentralizado nos Estados Unidos, mas o governo federal mantém uma influência considerável por meio dos fundos que aloca, especialmente para escolas em áreas pobres ou para crianças com dificuldades de aprendizado.

Donald Trump já pôs fim a vários tipos de financiamento para escolas, como parte de suas iniciativas voltadas para pessoas transgênero ou políticas de diversidade.

A educação é um campo de batalha fundamental para os conservadores nos EUA, que acusam as escolas de doutrinar as crianças com ideias "woke", um termo pejorativo para visões progressistas sobre sexualidade e raça.

