Trevisan: Trump usa Putin para 'encoleirar' Europa, mas pode 'ajudar' China

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está usando Vladimir Putin para tentar manter a Europa na coleira, mas com isso pode levar à reconciliação comercial entre China e Europa, analisa Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais, em entrevista ao UOL News, no Canal UOL, desta terça-feira (4).

Não é o Putin que está usando o Trump. É o Trump que está usando o Putin para tentar manter na coleira a Europa, porque a hora que isso acontecer, a hora que a Europa sentir que não tem como fazer, ela vai correr do lado para fazer algum acordo comercial que ela já tentou fazer com a China.

As novas tarifas impostas pelo presidente Trump sobre produtos importados do México, Canadá, com acréscimo às taxas já cobradas da China, entraram em vigor nesta terça-feira (4).

As medidas aumentam as tensões comerciais e trazem impactos significativos para a economia global. Pequim já reagiu e promete taxar uma série de produtos americanos.

O professor Trevisan alerta que as medidas norte-americanas podem gerar um grande risco justamente para sua própria economia.

O que eu vejo de assustador é que não tem uma resposta da intelectualidade americana, não tem uma resposta à inteligência americana. [..] O mundo pode, ao contrário de temer essa queda, apenas esquecer os Estados Unidos. Nós podemos estar vendo, de alguma forma, um risco enorme nesse processo. Um risco enorme, talvez maior de todos, para a própria economia americana.

Leonardo Trevisan ainda aponta que a guerra das tarifas pode gerar uma crise gravíssima e explosão de preços nos EUA.

Temos o copo mais cheio e o mais vazio. O mais vazio é uma crise gravíssima, é uma situação muito tensa em que os preços vão explodir, as cadeias produtivas vão minar, porque a primeira economia do mundo se isola e para de funcionar com uma locomotiva que puxa tudo.

Para o especialista entrevistado pelo UOL News, algumas destas consequências econômicas já chegaram aos Estados Unidos, pela rapidez das comunicações do mundo atual.

A economia norte-americana, a produção industrial norte-americana, em fevereiro recuou, não avançou. O mercado acionário americano já deu a resposta ontem. As consequências já chegaram. Sabe o que vai acontecer? A gasolina vai subir nos EUA. [...] Vai subir o preço de tudo. Quando mexe com a energia, mexe com o preço de tudo. As consequências vão se agravar.

