Target prevê redução de lucros no curto prazo devido a tarifas e gastos cautelosos

Por Siddharth Cavale e Juveria Tabassum

(Reuters) - A Target estimou nesta terça-feira vendas comparáveis para o ano inteiro abaixo das estimativas, após superar expectativas nos resultados do trimestre de fim de ano, e disse que incertezas em torno de tarifas, além dos gastos dos consumidores, pesariam nos lucros do primeiro trimestre.

Como o Walmart e a varejista de eletrônicos Best Buy, a empresa também aumentou a cautela sobre suas expectativas para o ano, com inflação e as tarifas sobre importações propostas e implementadas pelo presidente Donald Trump atenuando a demanda.

Novas tarifas de 25% sobre importações de México e Canadá entraram em vigor nesta terça-feira, junto com a duplicação de tarifas sobre produtos chineses para 20%, e os preços de produtos sazonais, como abacates, podem aumentar “nos próximos dias”, disse o diretor executivo da Target, Brian Cornell, em entrevista à CNBC.

“São cadeias de suprimento bastante curtas. Dependemos do México durante o inverno. Vamos tentar fazer tudo que podemos para proteger os preços. Mas se houver uma tarifa de 25%, esses preços vão subir... certamente na próxima semana”, disse Cornell.

A Target espera que as vendas comparáveis fiquem praticamente estáveis no ano até janeiro de 2026, em comparação com a estimativa média dos analistas de crescimento de 1,86%, de acordo com dados compilados pela LSEG.

A previsão de lucros anuais de US$8,80 a US$9,80 por ação está em grande parte em linha com as estimativas.

Embora a previsão anual não considere impactos das tarifas, os consumidores continuam pressionados e pelo menos parte do barulho em torno das taxas atingiu as vendas em fevereiro, segundo um porta-voz da Target.

Isso pode pressionar os lucros no primeiro trimestre, que normalmente se encerra por volta de abril, disse a empresa, acrescentando que a demanda estava fraca para vestuário e outras categorias não essenciais, que correspondem a mais de dois terços das vendas da Target.

Ainda assim, os resultados do trimestre de fim de ano da Target superaram as estimativas, já que os pesados descontos e promoções ajudaram a impulsionar as vendas em categorias como brinquedos, vestuário e eletrônicos.

Para o trimestre encerrado em 1º de fevereiro, a Target registrou um aumento de 1,5% nas vendas comparáveis, superando as estimativas de um crescimento de 1,3%.

Os lucros caíram 19,3%, atingindo US$2,41 por ação, mas bateram as estimativas de US$2,27.

(Reportagem de Juveria Tabassum e em Bengaluru e Siddharth Cavale em Nova York, reportagem adicional de Rishabh Jaiswal em Bengaluru)