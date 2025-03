S&P 500 e Dow terminam em baixa, arrastados pelas tensões comerciais

Por Chibuike Oguh e Johann M Cherian e Sukriti Gupta

NOVA YORK (Reuters) - Os índices de referência S&P 500 e Dow fecharam em baixa nesta terça-feira, com a escalada das tensões comerciais após as novas tarifas impostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, ao Canadá, México e China.

As tarifas de 25% sobre as importações do México e do Canadá entraram em vigor na terça-feira, juntamente com a duplicação das tarifas sobre produtos chineses. A China e Canadá retaliaram, enquanto a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, prometeu responder da mesma forma, sem dar detalhes.

"Valuations de ações têm estado muito elevados e há sinais amarelos em todo o horizonte, dadas as medidas para cortar gastos do governo", disse Ben McMillan, diretor de investimentos da IDX Insights em Tampa, Flórida. "Agora, além disso, temos toda essa retórica em torno das tarifas."

O Citigroup e o JPMorgan Chase & Co caíram, puxando uma queda do índice dos maiores bancos.

O índice de volatilidade do mercado CBOE subiu 0,70%, atingindo o maior valor desde 20 de dezembro.

"O medo aqui é que isso desacelere o crescimento (econômico)", disse Adam Sarhan, CEO da 50 Park Investments em Nova York. "E quando há uma desaceleração nas condições econômicas, é uma situação em que os bancos especificamente ganham menos dinheiro porque menos bens e serviços estão circulando pela economia."

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 perdeu 71,04 pontos, ou 1,21%, para terminar em 5.778,68 pontos, enquanto o Nasdaq Composite perdeu 67,12 pontos, ou 0,37%, para 18.283,07. O Dow Jones Industrial Average caiu 673,34 pontos, ou 1,56%, para 42.517,90.

As montadoras Ford e General Motors, que têm vastas cadeias de suprimentos na América do Norte, também registraram perdas. O índice Russell 2000, voltado para o mercado interno, caiu.

Wall Street está realmente preocupada, disse McMillan. "A probabilidade de tarifas levará a preços mais altos e, portanto, a menos gastos."

(Reportagem de Johann M Cherian e Sukriti Gupta em Bengaluru)