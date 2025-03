Setor de Telecom deve crescer com ia e movimentar US$ 11 trilhões até 2030, estima GSMA

A combinação entre internet e inteligência artificial (IA) vai impulsionar os negócios ao redor do mundo ao longo dos próximos anos e gerar novas fontes de receitas para as operadoras de telecomunicações. A previsão é da associação global das operadoras (GSMA, na sigla em inglês).

Um levantamento realizado pela entidade aponta que, em 2024, o setor respondeu por 5,8% do Produto Interno Bruto (PIB) do mundo todo, movimentando US$ 6,5 trilhões. Até 2030, essa fatia no bolo deve crescer para 8,4%, o que, se confirmado, representará cerca de US$ 11 trilhões.

A pesquisa foi divulgada pelo diretor geral da GSMA, Mats Granryd, durante o Mobile World Congress (MWC), feira global de telecomunicações que acontece anualmente em Barcelona.

Na ocasião, o executivo destacou que a demanda por conectividade aliada a inteligência artificial deve vir, principalmente, do setor industrial. O principal negócio aí é a ativação de redes privativas, com uso de sensores, câmeras, drones, robôs, veículos e outros equipamentos automatizados, o que vai representar um ganho de produtividade para as empresas.

Outro destaque é o setor financeiro, de acordo com a pesquisa. Isso porque ele vem passando por uma transformação relevante com a difusão de fintechs, bem como adoção de novas tecnologias, como computação em nuvem, IA e blockchain, além de angariar cada vez mais usuários.

Na mesma linha, a indústria automotiva tem crescido em termos de demanda por sistemas computadorizados, conectados à internet e com respostas automatizadas. Um dos maiores estandes da MWC, por exemplo, é da empresa chinesa Xiaomi. Famosa por celulares e outros produtos de consumo, ela está exibindo seu próprio carro elétrico com tecnologia de ponta em conectividade.

O levantamento da GSMA apontou também que o 5G tem tido um papel importante no crescimento dos negócios. O 5G já chegou a 2 bilhões de usuários ao redor do mundo, tendo evoluído mais rápido do que seus antecessores (4G e 3G). A expectativa da GSMA é que, em 2028, já haja mais acessos 5G do que 4G.

*O jornalista viajou a Barcelona a convite da Huawei.