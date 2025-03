Provocado em visita aos EUA: por que Zelensky não usa terno?

A ida do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aos EUA foi marcada por discussões calorosas com o presidente americano Donald Trump sobre a guerra com a Rússia, além de provocações a respeito de sua roupa feitas por um dos jornalistas que acompanhava o evento no Salão Oval, na última sexta-feira (28).

Por que Zelensky não usa terno?

Zelensky foi perguntado o motivo de não usar terno. Brian Glenn, jornalista do canal pró-Trump Real America's Voice, provocou o presidente ucraniano sobre sua escolha.

Vice-presidente dos EUA, J.D. Vance riu da situação. Enquanto isso, o jornalista continuou questionando "você tem um terno?".

Zelensky se defendeu e disse que somente usaria um terno após o fim da guerra na Ucrânia e devolveu a provocação. "Talvez um terno como o seu, Brian, ou algum melhor, não sei", disse o ucraniano em um vídeo que viralizou nas redes socias. "Mas veremos, talvez algo mais barato".

Zelensky tem evitado ternos, camisas sociais e gravatas, mesmo durante reuniões importantes com líderes mundiais ou um discurso no Congresso dos EUA, desde o início da invasão russa em maior escala ao seu país, em 2022. O líder ucraniano afirmou que sua escolha de vestuário é uma demonstração de solidariedade com os soldados que lutam contra o exército russo na linha de frente da guerra.

Ele abandonou os ternos e passou a usar um traje que se assemelha aos uniformes militares da Ucrânia. Um suéter preto com o símbolo do tridente de seu país, calças cargo pretas e botas fazem parte de suas escolhas para qualquer ocasião.

Zelenskyy tem preferido roupas simples –geralmente pretos ou verde-oliva. Durante sua primeira visita aos EUA após o começo da invasão em grande escala, ele discursou no Congresso vestindo um suéter verde-oliva, que se tornou uma de suas marcas registradas.

Roupas semelhantes têm sido vistas em visitas oficiais, entrevistas televisivas e em encontros com soldados na linha de frente. Seu traje também permanece o mesmo em reuniões com líderes mundiais ou quando se junta aos compatriotas para cantar o hino nacional.

Escolha não é inocente, assim como todas as suas decisões como líder, é intencionais. Desde o início da guerra, seu estilo passou por uma mudança significativa. O presidente, antes sempre bem barbeado, agora mantém uma barba cheia há anos e, antes da invasão em grande escala, vestia-se como qualquer outro líder mundial.

Em contraste, Trump vestia um terno azul e gravata vermelha. Antes da provocação de Brian, Trump havia elogiado seu colega ucraniano e repetiu em frente às câmeras, falando mais alto: "Ele está todo arrumado hoje!".

Discussão entre Trump e Zelensky

Trump e Zelensky trocaram farpas durante o evento. Trump pressionou Zelensky a aceitar um acordo para encerrar a guerra da Ucrânia, iniciada em 2022, depois de a Rússia invadir o território ucraniano.

J.D. Vance também participou da discussão. "Por quatro anos os EUA falaram coisas pesadas sobre a Ucrânia, sobre a invasão, sobre Putin e que agora está envolvido em diplomacia. Estamos pensando em um caminho para isso diferente de Biden que fingia que as palavras dos EUA valiam mais do que as ações do país. Este aqui é um país engajado na diplomacia", disse o vice-presidente.

Zelensky desafiou abertamente Trump. Para ele, o presidente americano possui uma abordagem mais branda em relação ao presidente russo Vladimir Putin.

*Com informações de reportagem publicada em 03/03/2025.