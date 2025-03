'Estamos apenas começando', diz Trump em 1º discurso ao Congresso

Do UOL, em São Paulo*

O presidente Donald Trump discursa hoje ao Congresso americano. É o primeiro discurso aos parlamentares em seis semanas de governo.

O discurso acontece quatro dias após um bate boca no Salão Oval com o presidente ucraniano, Volodymir Zelensky, e no dia em que entraram em vigor novas tarifas de importação para produtos de Canadá, México e China.

O que aconteceu

Trump começou o discurso defendendo as mudanças promovidas nas primeiras semanas de governo e disse que está apenas começando. "Eu retorno a esta câmara esta noite para relatar que o impulso da América voltou. Nosso espírito evoltou. Nosso orgulho voltou. Nossa confiança voltou", afirmou.

Democrata foi retirado pela segurança. Deputado do Texas, Al Green se recusou a sentar e gritava "ele não tem mandato". "Olho para os democratas na minha frente e percebo que não há absolutamente nada que eu possa dizer para fazê-los felizes ou ficarem de pé, sorrir ou aplaudir", disse o republicano em outro momento, enquanto a oposição segurava cartazes contra ele.

Trump chamou Joe Biden, seu antecessor, de pior presidente da história dos EUA. "Havia centenas de milhares de travessias ilegais por mês, incluindo assassinos, traficantes, membros de gangues e pessoas de hospícios e asilos para loucos. Eles eram liberados para nosso país", afirmou.

O presidente dos EUA também comemorou a ofensiva contra medidas de diversidade. "Acabamos com a tirania da chamada 'diversidade, equidade e inclusão' em todo o governo federal e no setor privado e forças militares". Trump também falou que retirou o "veneno" da teoria de raças no país.

Trump chamou Acordo de Paris de ridículo e OMS de corrupta. Ele celebrou a retirada do país do acordo que procura frear o aumento da temperatura provocada pelo aquecimento global, da Organização Mundial de Saúde e do Conselho de Direitos Humanos da ONU (Organização das Nações Unidas).

O republicano ainda agradeceu a Elon Musk, chefe do Departamento de Eficiência Governamental. O dono do X levantou da cadeira e foi aplaudido pelos republicanos no Congresso. Democratas seguravam cartazes com a frase "Musk rouba".

Congressista Nydia Velazquez segura uma placa de protesto com os dizeres "Musk rouba"durante discurso do presidente dos EUA Donald Trump em sessão conjunta no Capitólio Imagem: Win McNamee - 4.mar.25/Reuters

Trump voltou a citar o Brasil entre os países que taxam os EUA. "Outros países têm usado tarifas contra nós por décadas, e, agora, é a nossa vez de começar a usá-las contra esses outros países".

O presidente dos EUA reforçou o discurso contra Canadá e México por supostamente permitirem a entrada da droga fentanil no país. "Eles permitiram a entrada de fentanil em nosso país em níveis nunca vistos antes, matando centenas de milhares de nossos cidadãos. Pagamos subsídios para o Canadá e o México em centenas de bilhões de dólares. Os EUA não vão mais fazer isso".

O bate-boca com Zelensky

O presidente dos EUA, Donald Trump, bateu boca com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky na Casa Branca Imagem: Brian Snyder/REUTERS

Reunião debateria um acordo sobre a guerra contra a Rússia. Trump e Zelensky se encontraram na última sexta-feira (28) e travaram uma discussão acalorada.

Encontro selaria acordo. O plano era que fosse assinado de um acordo de exploração de recursos minerais ucranianos e que a Ucrânia aceitasse a proposta dos EUA de cessar-fogo contra a Rússia. EUA consideravam o texto um pagamento pelo apoio financeiro e militar dispensado a Kiev nos três anos de guerra.

Trump afirmou que Zelensky tinha que "ser grato". O ucraniano insistiu que os EUA precisavam dar um respaldo de segurança a qualquer força de paz europeia enviada após um acordo de cessar-fogo entre Ucrânia e Rússia. "Isso é crucial", disse Zelensky na Casa Branca.

"Você está jogando com a Terceira Guerra Mundial", afirmou Trump a Zelensky. O presidente norte-americano também voltou a sugerir que a Ucrânia é a culpada pela invasão russa, ao afirmar que o ucraniano "se permitiu ficar em uma posição muito ruim"

Trump também afirmou que Zelensky rompeu acordos com Obama, Bush e Biden. "Não sei se você consegue sem os EUA. O seu povo é muito corajoso. Podemos ter um acordo ou a gente sair dessa. E não vai ser bonito se a gente sair dessa. Você não está com as cartas".

Após a discussão, o acordo não foi assinado. A coletiva de imprensa que havia sido agendada foi cancelada e o presidente ucraniano foi orientado a deixar Casa Branca depois do episódio.

Líderes europeus saíram em defesa do ucraniano. Chefes de Estado da França, Espanha, Portugal, Polônia e a presidente da União Europeia prestaram apoio ao presidente ucraniano depois da reunião. No fim de semana, houve um encontro entre membros da Otan em Londres para debater a situação ucraniana.

O bate-boca no Salão Oval deixou Zelensky em posição de vulnerabilidade internacional. A tensão se acirrou ontem, quando Zelensky disse que um acordo para acabar com a guerra entre Ucrânia e Rússia "ainda está muito, muito distante" e Trump rebateu dizendo que o o ucraniano "não quer a paz". À noite, fontes da Casa Branca confirmaram a jornalistas de diversos veículos que a ajuda militar à Ucrânia seria temporariamente interrompida.

Hoje, Zelensky afirmou que está pronto para trabalhar sob a liderança de Trump. Ele também classificou como lamentável o bate-boca na Casa Branca.

Imposição de tarifas a Canadá, México e China

A guerra comercial desencadeada pelas tarifas impostas por Trump se aprofunda com a entrada em vigor das taxas hoje. Canadá, México e China anunciaram retaliação.

Os produtos importados de Canadá e México terão tarifas de 25%. Isso pode representar um aumento nos preços de produtos básicos como o abacate, de outros como a cerveja ou a tequila, e inclusive de carros produzidos em solo mexicano.

No caso da China, a taxação adicional chega a 20%. Pequim anunciou que vai impor taxas suplementares de 10% e 15% sobre vários produtos alimentícios dos EUA, como soja, trigo e frango.

Trump pressionou Canadá e México com as tarifas para que aumentassem a vigilância de suas fronteiras. Os dois países implementaram medidas no último mês, mas o magnata republicano não ficou satisfeito e as tarifas foram implementadas.

Os detalhes da retaliação mexicana serão revelados no próximo domingo (9). "Decidimos responder com medidas tarifárias e não tarifárias que vou anunciar em praça pública", declarou a presidente Claudia Sheinbaum.

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, disse que as novas tarifas contra os EUA entrarão em vigor amanhã. Serão aplicadas tarifas de 25% sobre 155 bilhões de dólares [R$ 906 bilhões] em bens americanos.

*com informações da AFP