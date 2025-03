Liga Árabe aprova proposta para Faixa de Gaza, alternativa à ideia de Trump

A Liga Árabe aprovou hoje uma proposta do Egito para reconstrução da Faixa de Gaza, destruída durante a guerra entre Hamas e Israel. O projeto aprovado é uma alternativa à intenção divulgada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, de assumir o poder na região e reconstruir o território.

O que aconteceu

Projeto dos árabes prevê a criação de um comitê que supervisione a reconstrução e a governança no território palestino. A aprovação da proposta pela cúpula da Liga Árabe foi anunciada pelo presidente do Egito, Abdel Fattah al Sissi.

Hamas concordou com a proposta. "Aceitamos o plano de reconstrução de Gaza adotado no comunicado final da cúpula e pedimos que sejam garantidos todos os recursos necessários para que seja um sucesso", declarou o movimento islamista palestino, em comunicado.

O ministro das Relações Exteriores do Egito, Badr Abdelatty, disse que o comitê será apartidário e que os membros já foram escolhidos. "O futuro de Gaza será administrado temporariamente por um comitê apartidário e, paralelamente, a Autoridade Palestina [governo que se opõe ao Hamas] será fortalecida para poder operar no local e realizar tarefas de segurança e tarefas relacionadas à recuperação e reconstrução precoces", afirmou, segundo a Reuters.

Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Nacional Palestina, também acolheu a proposta. Ele pediu que Trump não apoie um plano que envolva o deslocamento de palestinos em Gaza, como o próprio norte-americano sugeriu em encontro com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, no mês passado.

Israel, porém, rejeitou o projeto dos árabes. "A declaração continua a depender da Autoridade Palestina e da UNRWA [agência da ONU] — ambas demonstraram repetidamente corrupção, apoio ao terrorismo e fracasso na resolução do problema. [...] Agora, com a ideia do presidente Trump, há uma oportunidade para os habitantes de Gaza terem livre escolha com base em seu livre arbítrio", diz um trecho do comunicado divulgado pelo governo israelense.

No mês passado, Trump disse que a ocupação americana poderia ser a longo prazo. "Eu vejo uma posição de propriedade de longo prazo", respondeu a um jornalista. "Todos com quem conversei adoram a ideia de os Estados Unidos possuírem aquele pedaço de terra", completou.

Presidente dos EUA disse ainda que outros países poderiam receber os palestinos que estão na Faixa de Gaza. "Ela tem sido símbolo de morte e destruição por décadas, tão ruim para a população que vive ali. Muita falta de sorte naquele lugar. Não deveria ocorrer um processo de reconstrução pelas mesmas pessoas que estão lá. Em vez disso, deveriam ir para outros países com interesse em questões humanitárias", afirmou.

*Com informações da AFP