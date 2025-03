Presidente do México condena tarifas dos EUA e promete retaliação

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou na terça-feira que não há justificativa para as tarifas de 25% impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre as importações do México e disse que seu governo responderá com medidas tarifárias e não tarifárias.

"Não há razão, lógica ou justificativa para apoiar essa decisão que afetará nosso povo e nossas nações... Ninguém ganha com essa decisão", disse Sheinbaum em coletiva de imprensa matinal.

As ações tarifárias de Trump entraram em vigor nesta terça-feira, após uma pausa inicial de 30 dias, durante a qual as autoridades mexicanas se envolveram em negociações com Washington e reforçaram a segurança na fronteira EUA-México.

Na segunda-feira, Trump declarou que o México, juntamente com o Canadá e a China, não havia feito o suficiente para conter o fluxo do opioide mortal fentanil e seus precursores químicos para os EUA.

Sheinbaum disse que o México colaborou com os EUA na migração, na segurança e no combate ao tráfico de drogas.

"Nesses 30 dias, foram tomadas ações decisivas contra o crime organizado e o tráfico de fentanil, além de reuniões bilaterais sobre segurança e comércio", disse Sheinbaum.

Sheinbaum disse que daria detalhes sobre a resposta do México, incluindo tarifas retaliatórias, em evento na icônica praça Zocalo, na capital, no domingo.

O peso mexicano enfraqueceu na manhã desta terça-feira, sendo negociado em queda de cerca de 1% em relação ao dólar.